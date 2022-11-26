السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٩:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

فلسطين؛ المقاومة، تخرج عن حكر الفصائل وتصبح حالة شعبية

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والباحث الفلسطيني حمزة البشتاوي ان المقاومة خرجت عن حكر الفصائل الفلسطينية وأصبحت حالة شعبية عامة وهذا ما كان يهابه الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

وقال البشتاوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان عملية "كاسر الأمواج" الاسرائيلية التي انطلقت منذ 8 أشهر، فشلت في وقف عمليات المقاومة الفلسطينية في عموم الضفة الغربية والقدس بحيث أصبح عنصر المفاجئة، عنصراً رئيسياً في العمليات الفدائية الفلسطينية".

وأكد ان العمل المقاوم الفلسطيني لم يعد محصوراً في اطر ومسميات محددة وأصبحت المقاومة حالة شعبية وأصبح كل من هو فلسطيني، منخرطاً بفعل المقاومة في الارض الفلسطينية.

وأوضح البشتاوي ان الاحتلال يتوقع مزيداً من العمليات بحيث أصبحت كل 3 أو 6 عمليات فلسطينية لايمر عليها 24 ساعة في الضفة الغربية.

وأشار الی بروز تشكيلات فلسطينية جديدة برزت في ساحة المواجهة كعرين الاسود وكتيبة جنين وكتيبة بلاطة وأسود الخليل وغيرهم ناهيك عن قوی المقاومة في فلسطين التي أصبحت التقديرات تقول ان حالة المقاومة لم تعد تنحصر في قطاع غزة.

وأكد البشتاوي انه في حال اندلاع انتفاضة ثالثة في أي مكان من الاراضي الفلسطينية سوف تنضم الاراضي المحتلة عام 48 والقدس اليها.

روابط ذات صلة

شاهد.. عملية القدس تكشف عن مخططات مخبأة لكيان الاحتلال

القيادي شلّح: عملية القدس اخترقت منظومة أمن الاحتلال

المقاومة؛ خيار فلسطيني عام بعد عملية قدس المزدوجة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. 'اسرائيل' وكابوس الإنتفاضة الثالثة

فلسطين باقية في قلوب الشعوب وعقولها... هذا ما يقوله مونديال قطر!

أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم السبت 26 نوفمبر 2022

العراق..الحشد يتدخل لانقاذ الاهالي في 5 مناطق محررة بسبب السيول

اليمن.. السيد عبدالملك بدر الدين يعزي الرئيس المشاط في استشهاد أخيه

شاهد بالفيديو.. فلسطين؛ المقاومة، تخرج عن حكر الفصائل وتصبح حالة شعبية