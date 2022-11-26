أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم السبت 26 نوفمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- آفتاب يزد..

كأس العالم لكرة القدم.. منتخبنا الوطني قاتل وفاز على ويلز منعشا الآمال بالصعود.

- ابرار ..

وزارة الخارجية تندد بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان ضد إيران .

- آرمان امروز ..

الخارجية .. الغرب إستخدم مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى كأداة ضد البلدان الأخرى .

- عصر ايرانيان ..

تفاقم الهلع في الكيان الصهيوني من إحتمال إندلاع إنتفاضة مسلحة شاملة بالضفة الغربية .

- سياست روز ..

صنعاء تحذر من مغبة إستمرار سرقات النفط اليمني .. كل الموانئ في مرمى نيراننا .

- جمهوري اسلامي ..

تعزيز قدرات وحدات القوة البرية للحرس في مناطق الحدود الغربية والشمالية الغربية .

- ارمان ملي ..

المنتخب الإيراني لكرة القدم يسجل فوزا كبيرا على ويلز في مسابقات كأس العالم بقطر .

- اطلاعات ..

رئيس الأركان الباكستاني يكشف النقاب عن تدخل المؤسسة العسكرية الواسع في الحياة السياسية .

- جوان ..

إضرابات واسعة ضد الغلاء ببريطانيا , وإحتجاجات في ألمانيا ضد تدهور مستوى المعيشة .

- خراسان ..

الكرملين ينفي شائعات حول قرب إعلان روسيا التعبئة العامة بشأن الحرب بأوكرانيا .

- قدس ..

إنتاج الحديد الصلب يسجل رقما قياسيا يصل الى خمسة وعشرين مليون طن في البلاد .

- كيهان ..

غضب في المحافل السياسية العراقية من تدخلات السفير الأمريكي في شؤون العراق الداخلية .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

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1- آرمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها ( باكو والهروب للأمام )..

اطلق رئيس جمهورية اذربيجان الهام علييف تصريحات اقل ما يمكن وصفها بالغير ودية ضد ايران في محاولة للتعتيم على حقيقة انطلاق المجموهة الارهابية التي نفذت مجزرة مزار شاهجراغ بمدينة شيراز الايرانية من مطار باكو الدولي نفسه وهو ما صمت السيد علييف بشأنه تماما .

( إن حكومة باكو فتحت الأبواب على مصراعيها للكيان الصهيوني أيضا ليقيم مراكز تجسس قرب الحدود الإيرانية)

رغم كل تحذيرات ايران من ان السماح بتواجد مواقع عسكرية وجاسوسية صهيونية في اراضي هذه الجمهورية قرب الحدود الايرانية يشكل تهديدا للامن القومي الايراني وهو ما لن تسمح به بلادنا ابدا .

2- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( السوداني مقابل البرزاني )...

قرر المجلس الاعلى للامن القومي العراقي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نشر قوات من الجيش العراقي على امتداد الحدود العراقية باقليم كردستان العراق مع ايران وكذلك على امتداد الحدود العراقية التركية.

(القرار يرتبط بوقف تحول كردستان العراق لمنطلق تهديدات إرهابية لبلدان الجوار بشكل يدفع هذه البلدان بالرد لحماية أمنها )

والمسألة هنا هي ان نشر قوات عراقية في المناطق الحدودية مع ايران باقليم كردستان وكذلك بالحدود مع تركيا يعني انهاء مهام البيشمركة الكردية في المناطق الحدودية الامر الذي سيقلص من مواقف وتحركات ودائرة عمل السلطة المحلية برئاسة نيجيرفان بارزاني ومن تحول اقليم كردستان الى ميدان يصول ويجول فيه الصهاينة والجماعات الارهابية.

3- اطلاعات ..

نقلت صحيفة اطلاعات في تقرير لها عن صحيفة دير اشبيغل الالمانية قولها (ألمانيا تستعد لحرب محتملة مع روسيا ) وجاء فيه..

صحيفة دير اشبيغل الالمانية كتبت عن وجود مخاوف متزايدة في برلين من ان تؤدي تداعيات الحرب باوكرانيا الى حدوث مواجهة بين حلف الناتو وروسيا في نهاية المطاف .وحسب هذه الصحيفة الالمانية ..

( هناك دراسة إستراتيجية حديثة تحذر من أن روسيا ستشكل تهديدا وجوديا لألمانيا في حالة إندلاع حرب بين موسكو والناتو )

وتنصح الدراسة بتعزيز القدرات العسكرية الالمانية بما يتناسب مع حجم التهديدات المحتملة . وتقول اوساط عليمة ببرلين ان تخصيص المستشار اولاف شولتز لميزانية عسكرية اضافية قدرها مئة مليار يورو يرتبط بوجود مثل هذه المخاوف , الا ان بعض المحافل السياسية الامانية ترى ان هذه الدراسة مجرد ذريعة لتبرير عودة المانيا للعسكريتاريا .

4- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها( الناتو ومحاولات توسيع دائرة التوتر)..

تأكيد الامين العام لحلف شمال الاطلسي الناتو "ينس ستولتنبرغ " من انه آن الاون لانضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو, يجسد تجاهل صارخ لواقع ان خطط الناتو التوسعية هي العامل الرئيسي الذي يقف وراء اندلاع الحرب باوكرانيا,

( إن إنضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو رغم التحذيرات الروسية سيدفع موسكو بالضرورة لإتخاذ إجراءات مضادة لحماية أمنها)

وهذا يعني ببساطة ان الناتو يعمل على تأجيج الاجواء في اوروبا وفي الوقت الذي تعصف فيه ازمات اقتصادية ومعيشية متزايدة بالبلدان الغربية على خلفية الازمة الاوكرانية وتقديم هذه البلدان لمساعدات عسكرية واقتصادية متزايدة لاوكرانيا , مساعدات ومعونات باتت تحمل وطأة ثقيلة على اقتصاديات القوى الغربية .

5-سياست روز..

في مقالها ( علييف يواصل قرع طبول الحرب بالقوقاز ) كتبت صحيفة سياست روز ..

الرئيس الآذربيجاني الهام عليوف رفض الالتقاء برئيس الوزراء الارميني نيكولا باشينيان في بوكسل الشهر المقبل طبقا لما كان مقررا طارحا ذرائع غير واضحة لتبرير اصراره على مواقفه غير البناءة المثيرة للتوتر في جنوب القوقاز .

( إن باكو تستغل تفوقها العسكري النسب على أرمينيا بفضل الدعم التركي لفرض واقع جيوبولتيكي جديد في جنوب القوقاز) فرفض حل المشاكل اعالقة مع ارمينيا عبر الحوار والمباحثات الثنائية المباشرة يعني رغبة باكو في مواصلة الخيار العسكري لتحقق مآرب واحلام عليوف على حساب ارمينيا ووحدة اراضيها وعلى حساب الامن والاستقرار بالقوقاز . فايروان تحدثت مؤخرا عن تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها قوات جمهورية اذربيجان على اراض في العمق الارميني نفسه .