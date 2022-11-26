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فيديوغرافيك.. جدة تغرق !

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

لاتزال صرخات السعوديين مرتفعة تنتقد السلطات وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جراء السيول الجارفة والمدمرة التي ضربت مدينة جدة.

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