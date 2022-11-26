فيديوغرافيك.. جدة تغرق !

قناة العالم
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
١١:٢٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
السيد خامنئي: الأعداء استهدفوا سوريا والعراق ولبنان وليبيا والسودان والصومال لضرب العمق الاستراتيجي لإيران
السيد خامنئي: الشهيد قاسم سليماني كان له الدور البارز في انتصار إيران على المشروع الأميركي في المنطقة
السيد خامنئي: الدور الإيراني في العراق وسوريا ولبنان أسهم في إفشال المشروع الأميركي لضرب إيران عبر هذه البلدان
السيد خامنئي: في كل حقبة كان وجود قوات التعبئة يؤكد أنّ الثورة ما زالت متجددة
قائد الثورة الإسلامية: في الأحداث الأخيرة عرّض عناصر "البسيج" المظلومون أنفسهم للظلم كي يمنعوا وقوع الظلم على الآخرين
السيد خامنئي: قوات التعبئة لديها مكانة بارزة في العالم الإسلامي
قائد الثورة الإسلامية: حضور قوات التعبئة يؤكد أنّ الثورة الإسلامية متجددة وحية ولا سيما أمام الذي يظهرون عداءهم للثورة
قائد الثورة الإسلامية: إيران تحظى بأهمية كبيرة لامتلاكها ثروات كبيرة وموقعاً جغرافيً بين الشرق والغرب ولذلك عمل الاستعمار ضدها
قائد الثورة الإسلامية: في كل حقبة كان وجود قوات التعبئة يؤكد أنّ الثورة ما زالت متجددة
قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي: لدينا في إيران الملايين من التعبويين المنظمين رسمياً والملايين غير المنظمين رسمياً وهم فاعلون في المجتمع
فيديوغرافيك.. جدة تغرق !
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/11/26/166945999363189200.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/11/26/166945999363189200.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/11/26/166946001571541400.jpg
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش
لاتزال صرخات السعوديين مرتفعة تنتقد السلطات وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جراء السيول الجارفة والمدمرة التي ضربت مدينة جدة.
تصنيف :
أهم الأخبار
السعودية
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
سيول جدة
بن سلمان
جدة تغرق
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
السعوديون يصبون جام غضبهم على ابن سلمان بسبب"سيول جدة"
شاهد: صرخات السعوديين تعلو: "بن سلمان أغرق جدة"
ناشط سعودي: الاعلام الرسمي يغيب اسم بن سلمان اذا حدثت كارثة مثل كارثة جدة
من سيعوض السعوديين في جدة عن ممتلكاتهم التي تضررت جراء السيول!
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
الاوضاع في الاراضي المحتلة واحتمال انفجار الانتفاضة الثالثة
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠
إیران
التصعيد الغربي ضد إيران إلى أين؟
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠
رياضة
الجولة الثانية من مونديال قطر، تبدأ بوداع المضيف
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤
مع الحدث
هكذا أثرت عملية القدس على واقع الاحتلال
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦
خاص بالعالم- مراسلون
الرئاسة اللبنانية في مهب التجاذبات
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١١
التواصل
الجماهير الإيرانية تؤازر المنتخب الوطني في الدوحة
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار على مدرستين في البرازيل
وزيرة ومنتخب يجاهرون بشذوذهم.. ألمانيا كما ظهرت في قطر
بالفيديو.. في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة:
أكثر من 100 معتقلة في السجون السعودية يستجدن همم الأحرار
بالفيديو..افتتاح معرض "تحية لشهداء المديرية العامة للآثار والمتاحف" بدمشق
"عملية القدس المزدوجة"تشلَ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران
مقالات و تحليلات
فلسطين باقية في قلوب الشعوب وعقولها... هذا ما يقوله مونديال قطر!
مونديال قطر.. ساحة مواجهة حقيقية بين الشعوب والثلاثي غير المقدس
'ADHRB' تستنكر الأعمال الإنتقامية بحق الأستاذ حسن مشيمع وتدعو لإطلاق سراحه
ما تداعيات عملية القدس على واقع الاحتلال؟
قراءة في التصعيد التركي شمال سوريا
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.