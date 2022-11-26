عودة نفس الوجوه في تشكيلة الحكومة البحرينية.. إلا هذا الوزير المثير للجدل!

خاص بالعالم

وقد تداول نشطاء البحرين في هذه المناسبة عدد من مقاطع الفيديو عن التشكيلة الوزارية الجيدة!

ومن يتابع الشأن البحريني تحديداً يجد ان الاعلام البحريني يتداول نفس الكلام ونفس الوجوه ونفس قصر الصخير، والحقيقة ان الحكومة في البحرين اعادت تعيين نفسها! هكذا وبكل اختصار حتى لا يلتبس الامر، ولي العهد سلمان بن حمد سلّم منصب رئاسة الحكومة الى سلمان بن حمد!!.

وبعض الوزراء كان في مناصبهم ولكن كانت العين على تسلم منصب وزارة التربية على محمد بن مبارك جمعة، وكيل وزير التربية السابق.

ولمن لايعرف من هو مبارك جمعة، مقطع الفيديو يوضح اكثر مَنْ سيتسلم منصب الشأن التربوي في البحرين؟ حيث صرح في المقطع الفيديو قائلا: "ان ما يجمعنا باسرائيل اكثر مما يفرّقنا، وما يجمعنا باخوتنا اليهود اكثر مما يفرّقنا، نحن الشعوب العربية واليهودية في اسرائيل على وجه التحديد"! الى اخر قوله..

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..