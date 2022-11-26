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نقطة تواصل

عودة نفس الوجوه في تشكيلة الحكومة البحرينية.. إلا هذا الوزير المثير للجدل!

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

برنامج "نقطة تواصل" من التفاعل والتواصل على كافة القضايا والموضوعات التي يعلق عليها نشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي، وركزت على الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين والتي شهدت مقاطعة شعبية لافتة في ظل الدعوات لتشكيل حكومة وطنية تؤسس لمرحلة جديدة من الاصلاح السياسي.

خاص بالعالم

وقد تداول نشطاء البحرين في هذه المناسبة عدد من مقاطع الفيديو عن التشكيلة الوزارية الجيدة!

ومن يتابع الشأن البحريني تحديداً يجد ان الاعلام البحريني يتداول نفس الكلام ونفس الوجوه ونفس قصر الصخير، والحقيقة ان الحكومة في البحرين اعادت تعيين نفسها! هكذا وبكل اختصار حتى لا يلتبس الامر، ولي العهد سلمان بن حمد سلّم منصب رئاسة الحكومة الى سلمان بن حمد!!.

وبعض الوزراء كان في مناصبهم ولكن كانت العين على تسلم منصب وزارة التربية على محمد بن مبارك جمعة، وكيل وزير التربية السابق.

ولمن لايعرف من هو مبارك جمعة، مقطع الفيديو يوضح اكثر مَنْ سيتسلم منصب الشأن التربوي في البحرين؟ حيث صرح في المقطع الفيديو قائلا: "ان ما يجمعنا باسرائيل اكثر مما يفرّقنا، وما يجمعنا باخوتنا اليهود اكثر مما يفرّقنا، نحن الشعوب العربية واليهودية في اسرائيل على وجه التحديد"! الى اخر قوله..

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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