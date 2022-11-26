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الدفاع الروسية: تحرير 9 أسرى روس في صفقة تبادل مع أوكرانيا

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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