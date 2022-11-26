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ماكرون إلى واشنطن لبحث هذه القضايا

ماكرون إلى واشنطن لبحث هذه القضايا
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيقوم بزيارة دولة لواشنطن الأسبوع المقبل سيطلب من نظيره الأمريكي جو بايدن استثناء الصناعيين الأوروبيين من تشريع أميركي مجحف بحقهم.

العالم - أوروبا

يهدف قانون خفض التضخم (IRA) الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي إلى خفض تكاليف معيشة الأمريكيين. وهو لا يشمل فقط استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة ولصالح المناخ، بل دعما ماليا سخيا وإعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة.

ولكن الكثير من الإعانات ستخصص فقط للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة وستحبذ، على سبيل المثال، شركة تسلا الأميركية على سيارات بي إم دبليو الكهربائية الألمانية والصلب الأميركي لمشاريع مزارع الرياح.

قال أحد مستشاري ماكرون إنه لا يتصور أن يراجع الكونجرس التشريع لا سيما مع مجلس نواب ذي غالبية جمهورية. وأضاف للصحافيين لكن "يمكننا أن نتخيل أن تمنح الإدارة الأميركية إعفاءات لعدد معين من الصناعات الأوروبية، ربما على غرار ما تمنحه للمكسيك أو لكندا".

يصل إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء إلى واشنطن ويبدأ زيارته الرسمية في اليوم التالي. وسيكون أول رئيس فرنسي يحظى بزيارتي دولة كانت أولهما في أبريل 2018 بدعوة من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي بدأ حربًا تجارية ضد الصين أثرت بعد بضعة أشهر أيضًا على الدول الأوروبية.

وقالت الرئاسة الفرنسية "إنها زيارة استثنائية في طابعها لأنها أول زيارة دولة تنظمها إدارة بايدن. لذلك فهي مهمة جدًا للصداقة بين فرنسا والولايات المتحدة".

وأضافت أن هناك "تطلعًا قويًا للشراكة وإعادة تنسيق العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا" وكلاهما لديهما "أهداف سياسية واضحة" وتحتاجان إلى "الخروج معًا أقوى من الأزمة الأوكرانية".

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