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المنتخب السعودي يتلقى خسارة موجعة من بولندا

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

تلقى المنتخب السعودي من نظيره البولندي خسارة موجعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

العالم-السعودية

وسجل بيوتر زيلينسكي هدف الأول لبولندا في الدقيقة 40، بعد تمريرة من نجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي.

وبعدها بخمس دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية بعد عودته لتقنية الفيديو، لكن سالم الدوسري لم ينجح في ترجمتها لهدف بعدما تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك تشيزني ببراعة، لتذهب الكرة بعدها إلى محمد البريك الذي صوب مجددا من مسافة قريبة، إلا أن تشيزني تألق مجددا وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعدما استفاد من خطأ "كارثي" لمدافع منتخب السعودية، عبدالإله المالكي.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب البولندي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن السعودية، وثلاث نقاط عن المكسيك الثالثة التي ستواجه في وقت لاحق اليوم السبت، منتخب الأرجنتين متذيل ترتيب هذه المجموعة بلا رصيد من النقاط.

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