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سرايا القدس - مجموعات جبع: مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال قرب بلدة جبع بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

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