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رؤساء السلطات الثلاث يشيدون بتفاني قوات التعبئة في حماية البلاد وامنها

رؤساء السلطات الثلاث يشيدون بتفاني قوات التعبئة في حماية البلاد وامنها
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

ثمّن رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ايران، الدور الفاعل الذي يجسده المنتسبون الى قوات منظمة التعبئة الشعبية وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن امن واستقرار البلاد.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد، اليوم السبت باستضافة رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية "السيد ابراهيم رئيسي"، وحضور رئيس السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي"؛ حيث استعرضوا اهم الآليات والمحاور في سياق تظافر الجهود بين هذه السلطات.

واكد الرؤساء الثلاث، ايضا، ضرورة الامتثال الى تعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية بهدف تعزيز الوعي والجاهزية والترويج لروح وثقافة التعبئة الشعبية في ايران.

وعلى صعيد اخر، دعا "رئيسي" و"قاليباف" الى مزيد ترسيخ من التعاون بين الحكومة والبرلمان من اجل التسريع في وتيرة الاجراءت الخاصة بوضع الخطة التنموية السابعة للبلاد.

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