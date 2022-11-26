مقتل 7 من قوات "قسد" بسوريا خلال قصف تركي 

العالم - سوريا

كما اعلنت "قسد" عن سقوط قتيلين واصابة ستة اخرين من الجيش التركي وذلك من خلال عمليات الرد التي نفذتها قسد ضد القاعدة التركية في قرية عبد الحي بناحية زركان.

في السياق، أعلنت تركيا في بيان حظر جميع انواع الانشطة والفعاليات لمدة سبعة ايام في المناطق الحدودية مع سوريا في ولاية كلس.

وحظرت أنقرة جميع انواع المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والاعتصامات والندوات والبيانات الصحفية والاجتماعات المفتوحة والمغلقة وتوزيع النشرات وحملات التوقيع في المناطق المحظورة وهي الحدود بين كلس وسوريا بمافي ذلك منطقة الشرطة والجندرما ومعبر الجمارك ومحيط مشفى كلس والطريق السريع بين مشفى ولاية كلس ومعبر الراعي وذلك ابتداءا من ٢٥ تشرين الثاني.