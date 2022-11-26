السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل 7 من قوات "قسد" بسوريا خلال قصف تركي 

مقتل 7 من قوات
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الكردية، المدعومة من أمريكا "قسد" عن سقوط 7 قتلى من عناصرها وذلك من خلال قصف تركيا على مخيم الهول بالحسكة شمالي سوريا.

العالم - سوريا

كما اعلنت "قسد" عن سقوط قتيلين واصابة ستة اخرين من الجيش التركي وذلك من خلال عمليات الرد التي نفذتها قسد ضد القاعدة التركية في قرية عبد الحي بناحية زركان.

في السياق، أعلنت تركيا في بيان حظر جميع انواع الانشطة والفعاليات لمدة سبعة ايام في المناطق الحدودية مع سوريا في ولاية كلس.

وحظرت أنقرة جميع انواع المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والاعتصامات والندوات والبيانات الصحفية والاجتماعات المفتوحة والمغلقة وتوزيع النشرات وحملات التوقيع في المناطق المحظورة وهي الحدود بين كلس وسوريا بمافي ذلك منطقة الشرطة والجندرما ومعبر الجمارك ومحيط مشفى كلس والطريق السريع بين مشفى ولاية كلس ومعبر الراعي وذلك ابتداءا من ٢٥ تشرين الثاني.

روابط ذات صلة

دخول تعزيزات "التحالف الدولي" عبر العراق الى سوريا

قصف تركي متواصل على شمال سوريا وواشنطن تتدخل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 26-11-2022

السوداني وطالباني يبحثان ملف تأمين الحدود العراقية

بالفيديو.. خفايا إعادة محمد بن سلمان هيكلة العائلات النافذة في السعودية

فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 بفوز صعب على الدنمارك

الغامدي يكتب عن الإعلان الترويجي للسياحة في مهبط الوحي!

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 26-11-2022