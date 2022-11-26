السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة معاريف تعلن توقف حركة القطارات في كيان الاحتلال بسبب خلل غير معتاد في حاسوب الإشارات المركزي ومصادر تتحدث عن هجوم سايبري

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 26-11-2022

السوداني وطالباني يبحثان ملف تأمين الحدود العراقية

بالفيديو.. خفايا إعادة محمد بن سلمان هيكلة العائلات النافذة في السعودية

فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 بفوز صعب على الدنمارك

الغامدي يكتب عن الإعلان الترويجي للسياحة في مهبط الوحي!

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 26-11-2022