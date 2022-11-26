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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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صحيفة معاريف تعلن توقف حركة القطارات في كيان الاحتلال بسبب خلل غير معتاد في حاسوب الإشارات المركزي ومصادر تتحدث عن هجوم سايبري
سرايا القدس - مجموعات جبع: مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال قرب بلدة جبع بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر
الدفاع الروسية: تحرير 9 أسرى روس في صفقة تبادل مع أوكرانيا
السيد خامنئي: الأعداء استهدفوا سوريا والعراق ولبنان وليبيا والسودان والصومال لضرب العمق الاستراتيجي لإيران
السيد خامنئي: الشهيد قاسم سليماني كان له الدور البارز في انتصار إيران على المشروع الأميركي في المنطقة
السيد خامنئي: الدور الإيراني في العراق وسوريا ولبنان أسهم في إفشال المشروع الأميركي لضرب إيران عبر هذه البلدان
السيد خامنئي: في كل حقبة كان وجود قوات التعبئة يؤكد أنّ الثورة ما زالت متجددة
قائد الثورة الإسلامية: في الأحداث الأخيرة عرّض عناصر "البسيج" المظلومون أنفسهم للظلم كي يمنعوا وقوع الظلم على الآخرين
السيد خامنئي: قوات التعبئة لديها مكانة بارزة في العالم الإسلامي
صحيفة معاريف تعلن توقف حركة القطارات في كيان الاحتلال بسبب خلل غير معتاد في حاسوب الإشارات المركزي ومصادر تتحدث عن هجوم سايبري
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.