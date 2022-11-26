فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 بفوز صعب على الدنمارك

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وتعتبر فرنسا بعد الفوز في مباراة اليوم للدور ال 16 من كأس العالم بعد أن ارتفع رصيدها للنقطة 6 في الصدارة، بينما تجمد رصيد الدنمارك عند نقطة واحدة بنفس رصيد تونس بينما أستراليا تأتي فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

نجح منتخب فرنسا في حسم تأهله رسميا لدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 بعد الفوز على الدنمارك في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، على استاد 974، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالمونديال.

بدأت أحداث مباراة فرنسا والدنمارك في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وانتهت المباراة بفوز منتخب الديوك الفرنسية بنتيجة 2-1 ليتأهل لدور الـ16 بكأس العالم 2022.

بدأ منتخب فرنسا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: هوجو لوريس

الدفاع: تيو هيرنانديو، جيوليس كوندي، دايوت أوباميكانو، رافييال فاران

الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني

الهجوم: عثمان ديمبيلي، اوليفيه جيرو، انطوان جريزمان، كيليان مبابي

بينما بدأ المنتخب الدنماركي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: كاسبر شمايكل

الدفاع: يواكيم ماهلي، يواكيم أندرسن، أندرياس كريستينسن، راسموس كريستينسن، فيكتور نيلسون

الوسط: كريستيان إريكسن، بيبر أميل هوبيرج، جيسبر ليندستروم

الهجوم: أندرياس كورنلويس، ميكيل دامسجارد

أهداف مباراة فرنسا ضد الدنمارك

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المباراة بين فرنسا والدنمارك، رغم الضغط الهجومي المكثف من جانب منتخب الديوك الفرنسية والذي هدد مرمى المنتخب الدنماركي بعدة هجمات ولكنها لم تسفر عن أي أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل كيليان مبابي هدف التقدم لمنتخب فرنسا بالدقيقة 61 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل أندرياس كريستينسن بالدقيقة 68 من عمر اللقاء.

استمر التعادل الإيجابي مسيطرا على نتيجة المباراة قبل أن يسجل كيليان مبابي هدف الفوز للمنتخب الفرنسي بالدقيقة 86 ليقود منتخب الديوك الفرنسية للتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بشكل رسمي.

وعزز منتخب فرنسا صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وحسم تأهله رسميا لثمن نهائي كأس العالم، بينما يحتل منتخب استراليا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وجاء منتخب الدنمارك في المركز الثالث برصيد نقطة متساويا مع منتخب تونس.

كانت هذه تفاصيل كأس العالم 2022.. فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 بفوز صعب على الدنمارك نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .