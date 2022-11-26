عملية خرق كبيرة تشل حركات القطار في "اسرائيل"

العالم - الاحتلال

وأشارت الصحيفة الصهيونية إلى أنّ مجموعة الهاكرز نشرت بيانات حوالي 5000 مستوطن تتضمن تفاصيل شخصية وعناوين وبطاقات هوية.

كما قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن حركة القطارات في الكيان الاسرائيلي توقفت في كل الأراضي المحتلة؛ بسبب "خلل غير اعتيادي" لافتة إلى احتمالية عدم "استئنافها قريباً".

وأوضحت معاريف العبرية أن توقف حركة القطارات في فلسطين المحتلة مساء اليوم بسبب خلل غير معتاد في حاسوب الإشارات المركزي.

وقالت القناة 13 العبرية إنّ "مهندسي قطار في الكيان الاسرائيلي مع خبراء إشارات من جميع أنحاء العالم يعملون لتحديد موقع الخطأ وإصلاحه في أسرع وقت ممكن نوصي باستخدام وسائل النقل العام البديلة".