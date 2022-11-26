عمران خان يتعهد القتال "حتى آخر قطرة دم"

العالم - باكستان



وقال خان في خطاب أمام أنصاره إنه قلق بشأن حرية باكستان أكثر من قلقه على حياته، واضاف أنه لن يدعو أنصاره لدخول العاصمة اسلام اباد.

وبعد صعوده إلى المنصة مستعيناً بـ walker، وهي آلة طبية من أجل مساعدته على الوقوف، للتحدث إلى أنصاره، من مقعد فخم خلف لوح زجاجي مضاد للرصاص، قال خان "لقد رأيت الموت عن قرب".

وأضاف "أنا قلق على حرية باكستان أكثر من قلقي على حياتي"، مردفاً: "سأقاتل من أجل هذا البلد حتى آخر قطرة دم لي".

وطلب خان إلى قياداته التشاور في قرار الانسحاب من كل الحكومات الإقليمية.

وقال إن "الأزمة الحالية في باكستان لا يمكن حلها إلّا بعد انتخابات تعيدني إلى السلطة"، مطالباً الحكومة بإعلان موعد مبكّر لها.

وأضاف: "لن أقوم بأي عمل يخالف القانون والدستور، ولن أقوم بالتحرك إلى إسلام آباد، بحسب التوجيهات القانونية التي تلقيتها".

ونظم التجمع في أرض مفتوحة شاسعة بين العاصمة إسلام آباد وروالبندي المجاورة، وهي المدينة التي تضمّ مقر قيادة الجيش، النافذ في البلاد.

ويعتبر هذا التجمع ذروة المسيرة الطويلة التي دعا اليها خان للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولاية البرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل