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المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن عن بدء مناورة عسكرية صباح غد الأحد بالمنطقة الشمالية تهدف للاستعداد لسيناريوهات عملياتية متعددة الساحات

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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