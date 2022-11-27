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القوات التركية تستهدف ريفي الحسكة والرقة شمالي سوريا

القوات التركية تستهدف ريفي الحسكة والرقة شمالي سوريا
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" نقلا عن مصادر بأن القوات التركية استهدفت بقذائف المدفعية والهاون عددا من قرى ريفي الحسكة والرقة، الواقعة بمحيط انتشار التنظيمات الموالية لها.

العالم-سوريا

ونقلت "سانا" عن المصادر قولها: "إن عددا من قذائف المدفعية والهاون مصدرها الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفت صباح اليوم قريتي الزهيرية وخراب رشك بريف المالكية شمال مدينة الحسكة، كما استهدفت إحدى القذائف محيط معبر سيمالكا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وقالت مصادر في ريف الرقة لـ"سانا": "إن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين استهدفوا بعدد من القذائف قرية الهوشان بريف تل أبيض شمال الرقة، إضافة إلى استهداف محيط الطريق الدولي إم فور، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية".

وبحسب "سانا"، فقد "شهدت الأيام الماضية كثافة في اعتداءات قوات الاحتلال التركي ومرتزقته على أرياف حلب والرقة والحسكة، ما تسبب باستشهاد وجرح عدد من المدنيين، إضافة إلى دمار في المنازل والمنشآت الحيوية آخرها كان خروج منشأة توليد كهرباء السويدية عن الخدمة جراء استهداف معمل غاز السويدية بريف مدينة المالكية من قبل الطيران التابع للاحتلال التركي".

@AlalamFa

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القوات التركية تستهدف ريفي الحسكة والرقة شمالي سوريا

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