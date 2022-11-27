اليوم السابع من مونديال قطر.. نهاية المفاجئات

العالم - فار

ففي أول مباراة تواجه الآسيويون والأفارقة، وتمكن الفريق الأسترالي من تجاوز الحاجز التونسي وأحيا الآمال بمواصلة بطولة كأس العالم مع تسجيله هدف نظيف في هذه المباراة.

أما المباراة الثانية فكانت بين السعودية التي حققت الفوز على الأرجنتين في مباراتها الأولى، وبين ليفاندوفسكي وزملاءه في المنتخب البولندي الذين حققوا الفوز بنتيجة هدفين بدون رد.

وفي المباراة الثالثة، وخلال مواجهة رائعة بين حامل اللقب، منتخب فرنسا ونظيره الدنماركي، أظهر اللاعبون الفرنسيون تألقاً لافتاً لا سيما غريزمان ومبابي، وحسم الديوك بفوزهم على الدنمارك التأهل للمرحلة التالية بهدفين وست نقاط.

أما آخر مباريات هذا اليوم ورابعها فكانت بين ميسي ورفاقه في منتخب الأرجنتين الذين واجهوا لاعبي منتخب المكسيك وقد إنتهت هذه المباراة بفوز ارجنتينا بفارق هدفين دون رد.