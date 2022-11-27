القائد العام للحرس الثوري يزور محافظة سيستان وبلوشستان

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين لدى وصوله إلى مطار زاهدان الدولي مساء السبت ، اعتبر اللواء سلامي، سيستان وبلوشستان أرض الرجال الإيرانيين الغيارى، وقال: أهل هذه الديار شرفاء وكرماء ويمتازون بالفتوة والاباء والصلابة بوجه اعداء البلاد.

واضاف: هؤلاء الناس يستحقون منا كمدافعين عن الامن وحراس كرامة هذه الارض كل أنواع الامتنان والخدمة والتضحية.

وأوضح القائد العام للحرس الثوري أن الغرض من هذه الزيارة خلال أسبوع التعبئة هو اللقاء مع اهالي هذه المنطقة والتحدث معهم ، وقال: رسالتنا هي أننا ارتدينا هذا الزي لنكون الجندي المضي لكل الشعب الايراني والامة الاسلامية وان نضحي بكل ما في وسعنا لتحقيق أحلامهم العظيمة ومن اجل ترسيخ الامن والاستقرار والتقدم ، وأن نكون جنودًا اوفياء للشعب الايراني العزيز ، بمن فيهم اهالي سيستان وبلوشستان الكرماء.