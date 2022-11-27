الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان يعزي بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي

امير عبداللهيان يعزي بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

عزى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، مشيدا بجهوده الصادقة خلال فترة مهمته في تطوير العلاقات بين البلدين.

العالم - ايران

وأعرب أمير عبداللهيان عن تعازيه في رسالة وجهها بالمناسبة قائلا: ببالغ الاسى والاسف تلقينا نبأ الوفاة المفاجئة للسيد فلاديمير ماكي ، وزير خارجية بيلاروسيا.

واضاف: ان الجهود المخلصة التي بذلها الفقيد خلال فترة مهمته لعبت دورًا قيمًا في توسيع العلاقات بين البلدين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا ، كما كانت زيارته المثمرة إلى طهران منذ فترة في هذا الاتجاه أيضًا.

وأضاف أمير عبداللهيان: انني اذ أعبّر عن تعازيّ لأسرة الفقيد اعرب عن مواساتي لحكومة وشعب بيلاروسيا، وادعو لروحه الراحة الابدية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية بيلاروسيا (بيلتا) أن وزير الخارجية فلاديمير ماكي توفي يوم السبت عن 64 عاما.

شغل فلاديمير ماكي منصب وزير الخارجية منذ عام 2012 ، ولم يُعلن سبب وفاته لغاية الان.

روابط ذات صلة

وفاة وزير الخارجية البيلاروسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ميسي، أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين و المكسيك

على هامش مونديال قطر.. شاهد.. إقامة "المعرض الثقافي الإيراني"في الدوحة

مستوطنون يقتحمون حي تل الرميدة في الخليل

'الكونغو الديمقراطية' تحدد موعد إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر '2023'

امير عبداللهيان يعزي بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي

القائد العام للحرس الثوري يزور محافظة سيستان وبلوشستان