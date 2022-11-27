امير عبداللهيان يعزي بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي

العالم - ايران

وأعرب أمير عبداللهيان عن تعازيه في رسالة وجهها بالمناسبة قائلا: ببالغ الاسى والاسف تلقينا نبأ الوفاة المفاجئة للسيد فلاديمير ماكي ، وزير خارجية بيلاروسيا.

واضاف: ان الجهود المخلصة التي بذلها الفقيد خلال فترة مهمته لعبت دورًا قيمًا في توسيع العلاقات بين البلدين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا ، كما كانت زيارته المثمرة إلى طهران منذ فترة في هذا الاتجاه أيضًا.

وأضاف أمير عبداللهيان: انني اذ أعبّر عن تعازيّ لأسرة الفقيد اعرب عن مواساتي لحكومة وشعب بيلاروسيا، وادعو لروحه الراحة الابدية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية بيلاروسيا (بيلتا) أن وزير الخارجية فلاديمير ماكي توفي يوم السبت عن 64 عاما.

شغل فلاديمير ماكي منصب وزير الخارجية منذ عام 2012 ، ولم يُعلن سبب وفاته لغاية الان.