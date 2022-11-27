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تصاعد التوتر على الحدود السورية التركية وقتلى من 'قسد' بضربات تركية

تصاعد التوتر على الحدود السورية التركية وقتلى من 'قسد' بضربات تركية
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

تواصل تركيا التصعيد العسكري في شمال سوريا حيث تستمر اشتباكات متقطعة بين الفصائل المسلحة الموالية لتركيا وقوات سورية الديمقراطية" (قسد) وسط قصف متبادل قرب قرية البوغاز والكاوكلي شرقي حلب تزامنا مع قصف مدفعي تركي يستهدف المنطقة.

العالم - سوريا

وكشفت قوات ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا عن سقوط سبع قتلى من عناصرها وذلك من خلال قصف تركيا لمخيم الهول كما اعلنت عن سقوط قتيلين واصابة ستة آخرين من الجيش التركي وذلك من خلال عمليات الرد التي نفذتها قسد ضد القاعدة التركية في قرية عبد الحي بناحية زركان.

هذا وأعلنت تركيا في بيان حظر جميع انواع الانشطة والفعاليات لمدة سبعة ايام في المناطق الحدودية مع سوريا في ولاية كلس.

وحسب البيان، تم حظر جميع انواع المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والاعتصامات والندوات والبيانات الصحفية والاجتماعات المفتوحة والمغلقة وتوزيع النشرات وحملات التوقيع في المناطق المحظورة وهي الحدود بين كلس وسوريا بما في ذلك منطقة الشرطة والجندرما ومعبر الجمارك ومحيط مشفى كلس والطريق السريع بين مشفى ولاية كلس ومعبر الراعي وذلك ابتداءا من ٢٥ تشرين الثاني وحتى نهاية ١ كانون الاول.

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