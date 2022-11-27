قَسَمٌ لو تعلمون عظيم لولا أنه باطل! +فيديو

العالم- البحرین

وكتب حساب "يوسف الجمري" تعليقا على الفيديو" قائلا: البحرين | لقد كان مناسبا أن يقسم راشد آل خليفة بأنه سيُصادر حريات الشعب وسيواصل نهج التعذيب والملاحقة وانتهاك كل حقوق الإنسان".

يذكر أنه استقبل ملك البحرين في قصر الصخير يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، نجله ولي العهد رئيس الوزراء مع أعضاء حكومته الجديدة، حيث عقدت مراسم أداء الوزراء اليمين الدستورية أمامه.

الوزراء أقسموا على الإخلاص للوطن والملك، والذوذ عن حريات الشعب وحماية أمواله.

يرد القَسَمُ في المادة (78) من الدستور، ونصّه : (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)).

من الواضح أن القسم بالله العظيم الذي أدلى به الوزراء لن يتحقق، فأيا منهم لا يستطيع أن يذود عن حريات الشعب ولا أن يحمي أمواله.

وزير الداخلية مثلا هو قامع لحريات الشعب فهذا هو عمله وخبزه اليومي على مدار الساعة، قسمه باطل بالله العلي العظيم، لا يصدقه أصغر طفل من أفراد الشعب.

لقد كان مناسبا أن يقسم راشد آل خليفة بأنه سيُصادر حريات الشعب لا أنه يذوذ عنها، كان عليه أن يقسم أنه سيواصل نهج التعذيب والملاحقة وانتهاك كل حقوق الإنسان.