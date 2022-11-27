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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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االواء سلامي: اميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني والنظام السعودي بدأوا يتدخلون في شؤون بلادنا ونحن عازمون على المواجهة
اللواء سلامي: الثورة الاسلامية شهدت فشل القوى الكبرى
كلمة القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في ملتقى شموخ المقاومة امام اكثر من 15 الف من قوات التعبئة
اللواء سلامي: العدو كان يعتقد بان النظام الاسلامي سيسقط لكنه لا يعلم بأن ارض الثورة الاسلامية قوية
اللواء سلامي: البلاد تواجه اليوم حربا كبيرة وكل ما تحاك من خطط من قبل الشر والنفاق هي لاستهداف الثورة الاسلامية
كلمة القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في ملتقى شموخ المقاومة
المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن عن بدء مناورة عسكرية صباح غد الأحد بالمنطقة الشمالية تهدف للاستعداد لسيناريوهات عملياتية متعددة الساحات
صحيفة "يديعوت أحرونوت" : "مجموعة هاكرز تسمى Black Magic اخترقت العديد من مواقع الويب في الكيان ونشرت بيانات حوالي 5 آلاف إسرائيلي
قائد الشرطة الايرانية في محافظة خوزستان يعلن عن كشف شحنة عتاد حربي في مدينة اهواز تضم ألفا و800 رصاصة كلاشينكوف و50 اطلاقة مسدس
صحيفة معاريف تعلن توقف حركة القطارات في كيان الاحتلال بسبب خلل غير معتاد في حاسوب الإشارات المركزي ومصادر تتحدث عن هجوم سايبري
كلمة القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في ملتقى شموخ المقاومة
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش
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سوریا
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.