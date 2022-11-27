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الرئيس التونسي يتسلم رسالة من نظيره الجزائري

الرئيس التونسي يتسلم رسالة من نظيره الجزائري
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

سلّم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى نظيره التونسي قيس سعيد وذلك أثناء وجوده في تونس في زيارة عمل.

العالم- تونس

وحسب بيان الخارجية الجزائرية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس السبت، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وخلال اللقاء، أبلغ الوزير لعمامرة تحيات الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس قيس سعيد.

ونقل إليه رسالة أخوية تندرج في إطار التواصل الدائم بين البلدين، وحرصهما المشترك على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي بينهما.

وناقش الجانبان آفاق توحيد الجهود بغية تنفيذ القرارات التي اعتمدها القادة العرب في قمة الجزائر، وتم استعراض الأوضاع الراهنة على الصعيد الإقليمي في ظل ما تفرضه التوترات الدولية من تحديات سياسية واقتصادية.

كما أكد الطرفان على توافق رؤى ومواقف البلدين الشقيقين حول التهديدات المشتركة وسبل التصدي لها.

وأشار البيان إلى أن لعمامرة أجرى أيضا محادثات مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، تطرقا خلالها إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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