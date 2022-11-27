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وصول تجهيزات عسكرية سورية إلى عين العرب بعد تصاعد العدوان التركي

وصول تجهيزات عسكرية سورية إلى عين العرب بعد تصاعد العدوان التركي
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

وصلت تعزيزات عسكرية للجيش السوري، إلى عين العرب ضمّت 20 آلية على الأقل من دبابات وناقلات جند ومدافع ومواد لوجستية وسيارات مرفقة برشاشات ثقيلة، ودخلت إلى المدينة وانتشرت في نقاط تقع غربها فيما استهدف الاحتلال التركي أمس السبت أرياف الحسكة والرقة وحلب.

العالم - سوريا

فيما حلق الطيران الحربي التركي لساعات في سماء مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي، في حين وجه الجيش التركي والمجموعات المسلحة فوهات المدفعية وقاذفات الهاون باتجاه قرى تل شعير وزور مغار وكور علي وجارقلي وخرب عطو في الريف الغربي للمنطقة، ونحو قرية قره موغ في ريفها الشرقي، إلى جانب تلة مشتنور الحيوية جنوب المدينة، التي سبق أن تعرضت لقصف مكثف بالطيران الحربي مع بدء العدوان الجوي.

وذكرت مصادر أهلية في ريف حلب الشمالي أن قصف الاحتلال التركي المدفعي طال محيط مدينة تل رفعت وبلدات مرعناز والعلقمية وشوارغة مع قلعتها، بعد دك بلدة منغ ومطارها العسكري وبلدات المالكية وشوارغة والبيلونية ومياسة وعقيبة وأبين ومحيط تل رفعت في اليوم السابق، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المدنيين ومن دون التأكد من وقوع إصابات بشرية.

أما في عين العرب شمال شرق حلب، وحسب قول مصادر أهلية فيها ، فقد حلق الطيران الحربي التركي لساعات في سماء المدينة، على حين وجه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته فوهات المدفعية وقاذفات الهاون باتجاه قرى تل شعير وزور مغار وكور علي وجارقلي وخرب عطو في الريف الغربي للمنطقة، ونحو قرية قره موغ في ريفها الشرقي، إلى جانب تلة مشتنور الحيوية جنوب المدينة، التي سبق أن تعرضت لقصف مكثف بالطيران الحربي مع بدء العدوان الجوي.

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وصول تجهيزات عسكرية سورية إلى عين العرب بعد تصاعد العدوان التركي

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