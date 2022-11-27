أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

إطلاعات ..

على التعبويين ان لايسمحوا للعدو بالسيطرة على العقول

كيهان ..

اميركا لاتريد مفاوضات بل تريد الفدية ولن يدفع اي ايراني غيور الفدية

مردم سالاري ..

تغيير أدبيات المواجهة مع إيران،استراتيجية أم تكتيك

همشهري ..

أبناء منتخبنا الوطني لکرة القدم أناروا عيوننا بانتصارهم

جام جم..

رواية فشل خريطة أمريكا الإقليمية من خلال الفكر التعبوي وقيادة الشهيد الحاج قاسم سليماني

رسالت ..

رئيس الجمهورية: الروح التعبوية رمز النجاح في تحقيق الازدهارات

الوفاق ..

قائد الثورة: فکر التعبئة یتمدّد في العالم الإسلامي

افتاب يزد ..

ضخ الحيوية من قطر

افرينش ..

قائد الثورة الإسلامیة: مشكلتنا مع أميركا لا يمكن حلها بالتفاوض

ابتكار ..

ايران واميركا مبارات رياضية ام نزال سياسي

ايران ..

ثقافة التعبوي انموذج ناجح للتطور والعمل الجهادي

قدس ..

مامدى فاعلية سلاح روسيا التاريخي

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

SV

سياست روز ..

الطريق الذي يجب ان يسلك اليوم

(((((الاتحاد والوحدة والتكاتف مع بعضنا مبدا ثابت ولا توجد دولة تستثنيها من أجل البقاء والديمومية، وبالتالي فإن خلق الروح الوطنية يشكل النقطة الاساسية التي تحتاج اليه جميع الدول . )*)))

وان ضرب هذه الوحدة والتلاحم هو التكتيك الذي استخدمته القوى الكبرى لتدمير البلدان للسيطرة عليها حيث أن مصطلح فرق تسد هو أحد أعمدة هذه القوى. ما نشهده منذ سنوات في أفغانستان والعراق وسوريا وفنزويلا وغيرها هو نتاج هذا هذا التفكير الذي أدى إلى دمار دموي. وهوالسيناريو الذي عمل الاعداء على تطبيقه في الأشهر الأخيرة بذرائع مختلفة ،

وهم لم ولن يدخروا جهدا لبث الاكاذيب والتحرك في هذا المجال. لذا فان ما يمكن ان يشكل المكون الاساس والمهم في التكامل والتلاحم الوطنيين يمكن التعبير عنه في اطار كلمة التعبئة .

قدس ..

وقیح مانند »ترودو«

صحيفة قدس نشرت مقالا تحت عنوان ( وقح كرئيس الوزراء الكندي ترودو ) جاء فيه ان تحركات رئيس الوزراء الكندي الاخيرة ترودو بخصوص اعمال الشغب في ايران، التي يسعى من خلال الادعاءات المعادية لابقاء جذوة اعمال الشغب في ايران متقدة ، تشكل انموذجا واضحا لسياسات الازدواجية ، التي تستخدمها اميركا والغرب وتتخذ منها عنوانا لما تسميها صيانة الديمقراطية داخل حدودها وتعتبرها قمعا خارج حدودها الجغرافية

و((((((هذه التناقضات في سلوك رئيس الوزراء الكندي تاتي في الوقت الذي تنتشرفيه بين الحين والاخرالاخبار بخصوص الكشف عن المقابر الجماعية في هذا البلد بالقارة الاميركية ))))))، وهو مايؤكد، وجود عمليات الابادة التي نفذها اجداد ترودو في تلك المنطقة ، وهي ما صعدت من الضجيج الاعلامي بحيث ان بابا الكنيسة الكاثوليكية طالب كندا بتقديم الاعتذارات على تلك الجرائم.

إطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات مقالا تحت عنوان ( الإستفادة من آلية حقوق الإنسان) جاء فيه :

من خلال عرضٍ للمسار التاريخي لمنظمةِ "حقوق الإنسان" في الأمم المتحدة وتجاربِها في مختلف الأزمات سواءٌ على المستوى الإقليمي أو في دولٍ محدَّدة أو في العلاقات الدولية او المواجهة بين القوى الحاكمة الشرقية والغربية

نشاهد انَّ ( المبدأ الذي تؤمن به الدول الكبرى هو أن مؤسسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كانت على الدوام "آلية للضغط" وأداة في دائرة الصراع على السلطة )

وفي جانب اخر من المقال قالت صحيفة اطلاعات: من خلال نظرة على كل دول المنطقة وأزماتها الداخلية والخارجية ، من تركيا إلى أذربيجان واليمن والسعودية والعراق ولبنان وغيرها ، يتضح بأنَّ عاصفةَ الأحداث المفتعلة الجديدة ما زالت قادمةً وهي تشمل معظمَ دول المنطقة ، وان ناقوس الخطر من العواصف السياسية والأمنية والاقتصادية بدأ يَقرَع

إعتماد ..

كتبت صحيفة اعتماد مقالا بعنوان ( ثبات الشعب في الحفاظ على شعارات الثورة ) جاء فيه :

نحن أبناءَ الشعبِ الايراني نعرف جيدا سببَ عَداء اميركا وعالمِ السلطة وعناصرهم الدنيئة في المنطقة حيالَ ايرانَ الاسلامية ، فإستراتيجيةُ أمريكا بشأن ايران تَنُصُّ على ( سلب مبادئ الإستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية من ايران) وهي التي تشكل نتاجَ النهضةِ الوطنية العظيمة في هذا البلد ، والسعيِ لتبديلِ ايران مرة اخرى الى تابعٍ بمعنى الكلمة لاميركا في المنطقة .

جام جم ..

كتبت صحيفة جام جم مقالا تحت عنوان ( اللعبة الألمانية في استمرار الخطوات العدائية ضد ايران ) جاء فيه :

الجبهة الغربية تسعى من خلال الحرب المؤلفة من الإعلام والقرار لبذلِ كل ما بوسعها لاضفاء صفة الواقعية على الاوهام والتخريب، وان الدول التي تدَّعي انها حاملةُ رايةِ حقوق الانسان و اكتفت خلال الحرب المفروضة على ايران باصدار قرارين منفعلين وبشكل باهت ومتاخر في مجلس الامن قد وضعت اليوم اَيديَها على الزناد .

إن ( ما فُرض على ايران يشكل صورة للإتهامات بشان حقوق الإنسان التي توجهها الدول الغربية وفقا لمنهجية خاطئة وباعتماد سياسة ازدواجية المعايير) والتحيُّزِ وعدمِ الالتزامِ بمبداِ الحياد وتجاهل ثقافة الشعوب ، مما يشكل مثالا على التدخل في الشؤون الداخلية.