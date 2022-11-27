الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٩:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اتحاد الشغل التونسي يلوح بالتظاهر بسبب تدهور القدرة الشرائية

اتحاد الشغل التونسي يلوح بالتظاهر بسبب تدهور القدرة الشرائية
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس السبت، بإمكانية التظاهر في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.

العالم- تونس

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إنّ "المنظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن مزيداً من الحيف الجبائي (الضريبي)، وإثقال كاهله بضرائب لتعبئة ميزانية الدولة لعام 2023، في ظل وضع يزداد غلاء وتدهوراً للقدرة المعيشية للمواطن".

وأضاف أنّ "النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للعامل والموظف"، معلناً في الوقت نفسه عن "تحرك احتجاجي قادم لنقابيي عمال قطاع النقل رفضاً للجباية (الضرائب)، سيتم تنظيمه يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".

وتوجه الطبوبي لحكومة بلاده قائلاً إنّه "لا يمكن للأجراء (العمال والموظفين) تحمّل المزيد من الجباية دوناً عن بقيّة الفئات الاجتماعية".

وشدد على أنّ "الاتحاد مستعد للنزول إلى الشارع لخوض معركته من أجل فرض عدالة جبائية واجتماعية".

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إضافةً إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية.

ويواصل التضخم في تونس الارتفاع وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محلياً، وارتفاع أسعارها عالمياً.

روابط ذات صلة

اتحاد الشغل التونسي: أزمة محروقات تؤدي إلى تعطل البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوداني يؤكد ضرورة إنصاف المرأة العراقية

مونديال قطر..مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

'جدة': المدينة التي تحاربها الدولة بالهدم والمشاريع الفاسدة

تفجيرا القدس.. 'الشاباك' يعلن حالة التأهب لملاحقة المنفذين خشية من عملية أخرى

مجلس الشورى الإسلامي يصادق على انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي

الرئيس رئيسي يشهد عرض الوحدات البحرية في جاسك جنوبي إيران