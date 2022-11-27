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لأول مرة ..إنتاج دواء الكيتامين للتخدير في إيران

لأول مرة ..إنتاج دواء الكيتامين للتخدير في إيران
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

 قال المدير العام لشركة "إكسير" لإنتاج الأدوية في مدينة بروجرد سامان غلامي إن هذه الشركة أنتجت لأول مرة عقار الكيتامين الذي يستخدم للتخدير( التبنيج) العام للمرضى قبل العمليات الجراحية بالمستشفيات.

العالم - ايران

واوضح غلامي في تصريح لمراسل ارنا اليوم الأحد: مع إنتاج دواء "الكيتامين" لم تعد هناك حاجة لاستيراده من الخارج وتوصلنا إلى تقنية الإنتاج الضخم لهذا الدواء في البلاد.

وأضاف: تم إنتاج هذا الدواء بجهود الخبراء في شركة إكسير لإنتاج الأدوية في بروجرد التابعة لشركة تيبكو بعد عام من الدراسة.

وأشار المدير العام لشركة إكسير في بروجرد الى تدشين خط إنتاج هذا الدواء لأول مرة من قبل الخبراء المحليين في بروجرد، مضيفا انه في المرحلة الأولى تم إنتاج 20 الف قارورة من "الكيتامين" وادخاله إلى السوق الايرانية، وهناك 20 الف قارورة اخرى جاهزة للعرض في المرحلة الثانية.

ولفت غلامي الى عقار الكيتامين يستخدم على نطاق واسع للتخدير( التبنيج) العام للمرضى قبل العمليات الجراحية وكذلك قسم الرعاية الخاصة بالمستشفيات.

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