شاهد.. عودة حركة القطارات في الاراضي الفلسطينية المحتلة

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، إن الاحتلال لم يعلن بوضوح عن السبب الرئيسي وراء تعطل حركة القطارات داخل الاراضي الفسطينية المحتلة، ولكن التقارير أشارت ان هناك اكثر من هجوم سيبراني على خرق أكثر من منظومة داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار الى أن المصادر الأمنية والإعلامية الاسرائيلية تقول أن الهجوم السيبراني كان مصدره جهات ايرانية، موضحا أن كيان الاحتلال كعادة من أجل ان يبرر فشله على كافة المستويات يوجه اصابع الاتهام نحو ايران.

هذا وأعلنت وسائل إعلام عبرية أمس السبت عن خروج خادم التحكم المركزي للقطارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن الخدمة.

وتتحدث وسائل الإعلام العبرية دون الإشارة الى احتمال وقوع هجوم سيبراني، عن فوضى وخلل كبير في حركة القطارات في جميع أنحاء الكيان، فيما تحدثت مصادر عن اختراق ايراني لتلك الشبكة.

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