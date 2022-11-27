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السوداني يؤكد ضرورة إنصاف المرأة العراقية

السوداني يؤكد ضرورة إنصاف المرأة العراقية
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن المرأة شريك حقيقي للرجل في مختلف الميادين، فيما أشار إلى أن هدف الحكومة انصاف المرأة.

العالم - العراق

وأفادت وكالة الانباء العراقية (واع) نقلا عن السوداني في مؤتمر اطلاق الـ(16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة : ان المرأة العراقية قدمت وضحت وجاهدت وكانت شريك حقيقي للرجل في مختلف الميادين وهذه الحقيقة تضعنا امام مسؤولية الدفاع عنها وتمكينها ووضعها في المكان المستحق.

واضاف ان انصاف المراة العراقية هدفنا كونها صمام الامان للمجتمع، موضحا ان موقفنا واضح ان تكون المرأة حاضرة في مجلس الوزراء وفي مختلف الاختصاصات.

وأكد السوداني الحاجة لجهد المراة ومثابرتها وحرصها في كل مكان، لافتا الى انه عند الحديث عن خلق فرص العمل فان عمل المرأة يتقدم، وعند الحديث عن الفقر فان تدبير المرأة يتقدم، وعند الحديث عن الاصلاح الاقتصادي فلا يمكن الاستغناء عن المرأة.

وذكر انه لا حديث عن تضحيات الشهداء الا والمرأة هي الداعم الاكبر.

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