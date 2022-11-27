شاهد.. خطوة عمران خان الجديدة تُدخل باكستان في الفراغ السياسي

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم، أن اعلان عمران خان حل الحكومتين المحليتين في إقليمي خيبر والبنجاب، واستقالة كل نواب حزبه من البرلمانيين المحليين اوقع حكومة شهباز شريف في مأزق كبير الا وهو الفراغ السياسي.

وقال مراسلنا إن عمران خان خلال هذه الخطة المحنكة سيفرض على الحكومة الباكستانية الحالية اجراء انتخابات مبكرة في كافة انحاء البلاد.

وأضاف، أن عمران خان لا يريد التوجه الى المزيد من التصعيد في الشارع الباكستاني، لذا اتخذه خطوة حل الحكومتين المحليتين في إقليمي خيبر والبنجاب، واستقالة كل نواب حزبه من البرلمانيين المحليين لإجبار الحكومة على اجراء انتخابات مبكرة.

هذا وتعهد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالقتال حتى آخر قطرة دم منه، وذلك في أول خطاب له منذ إطلاق النار عليه في وقت سابق من الشهر الجاري.

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