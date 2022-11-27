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الأعرجي وبارزاني يؤكدان اهمية الحوار والطرق الدبلوماسية

الأعرجي وبارزاني يؤكدان اهمية الحوار والطرق الدبلوماسية
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

اكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ورئيس حكومة كردستان العراقية نيجيرفان بارزاني، اهمية الحوار والطرق الدبلوماسية والتفاهم المشترك، وبما يحفظ استقرار وسيادة العراق.

العالم - العراق

وذكرت مستشارية الأمن القومي العراقي في بيان:" ان الأعرجي رحب بزيارة نيجيرفان بارزاني والوفد الرسمي المرافق له، واستعرض معه مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد".

واشار البيان الى الجانبين بحثا ايضا استمرار التعاون بين بغداد وكردستان، بما يفضي إلى حلول للقضايا المتعلقة بدول الجوار ، من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية والتفاهم المشترك، وبما يحفظ استقرار وسيادة العراق.

وشهد اللقاء أيضا، التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون البنّاء بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان العراقية في مواجهة العناصر الإرهابية وضبط الحدود.

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