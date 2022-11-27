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وفاة وزير الخارجية البيلاروسي تؤجل زيارة لافروف إلى مينسك

وفاة وزير الخارجية البيلاروسي تؤجل زيارة لافروف إلى مينسك
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، تأجيل زيارة الوزير سيرغي لافروف إلى مينسك، التي كان من المقرر إجراؤها اليوم وغدا، بسبب وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.

العالم - روسيا

وقال الخارجية الروسية، في بيان: "فيما يتعلق بوفاة وزير خارجية جمهورية بيلاروس فلاديمير ماكي المفاجئة في 26 نوفمبر، فقد تقرر تأجيل زيارة وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف إلى مينسك المقرر لها يومي 27 و28 نوفمبر الجاري".

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للزيارة والاجتماع المشترك للأعضاء في وقت لاحق.

وأفادة وكالة الأنباء البيلاروسية، أمس السبت، بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.

وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي جلاز، أن وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة.

وكان من المقرر عقد محادثات ماكي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين.

وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.

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