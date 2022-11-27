شاهد. بعد الهجمات السيبرانية الاحتلال أمام أزمة حقيقية

العالم - مراسلون

وأضاف، إن هجمات سبرانية اخترقت خادم التحكم المركزي للقطارات مما ادى الى شلل في حركة القطارات في كافة الاراضي الفلسطينية.

واوضح، أن الهجمات السيبرانية خلفت اضرار كبيرة داخل كيان الاحتلال بما عطلت الحركة الحيوية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

فيما قال مراسل العالم في القدس المحتلة في وقت سابق، إن التقارير أشارت ان هناك اكثر من هجوم سيبراني على خرق أكثر من منظومة داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار الى أن المصادر الأمنية والإعلامية الاسرائيلية تقول أن الهجوم السيبراني كان مصدره جهات ايرانية، موضحا أن كيان الاحتلال كعادة من أجل ان يبرر فشله على كافة المستويات يوجه اصابع الاتهام نحو ايران.

هذا وأعلنت وسائل إعلام عبرية أمس السبت عن خروج خادم التحكم المركزي للقطارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن الخدمة.

وتتحدث وسائل الإعلام العبرية دون الإشارة الى احتمال وقوع هجوم سيبراني، عن فوضى وخلل كبير في حركة القطارات في جميع أنحاء الكيان، فيما تحدثت مصادر عن اختراق ايراني لتلك الشبكة.

وأفادت الصحيفة بأن مجموعة قراصنة تسمى 'بلوك ماجيك' تمكنت من قرصنة بيانات حوالي خمسة آلاف إسرائيلي من خلال اختراق عدد من المواقع الإسرائيلية وتدمير قاعدة البيانات المتعلقة بها. وأضافت أن الهاكرز نشر معلومات عن اسرائيليين وأوراقهم الثبوتية.

وكان من بين المستهدفين وزير الحرب بني غانتس ورئيس الموساد ديفيد برنيع.

ويتعرض الكيان الصهيوني بشكل مستمر للاخترق في مواقعه، وقبل اشهر تعرض لما وصفه بهجوم غير مسبوق طال مواقع حكومية وغير حكومية حساسة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...