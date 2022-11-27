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عبر دائرة الفيديو..

رئيسي يستعرض أساطيل الجيش الإيراني في البحر الأحمر والمحيط الهادي

رئيسي يستعرض أساطيل الجيش الإيراني في البحر الأحمر والمحيط الهادي
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

في اتصال عبر دائرة الفيديو إستعرض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأساطيل البحرية للجيش الإيراني المتمركزة في المحيط الهادي والبحر الأحمر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

العالم - إيران

واستمراراً لزيارة الرئيس رئيسي إلى مدينة جاسك والمنطقة البحرية الثانية للبحرية الإيرانية على شواطي بحر عمان وفي اتصال بالفيديو مع المجموعات البحرية 85 و 86 و 87 للجيش الإيراني أجرى رئيسي محادثات مع قادة هذه المجموعات وقادة المدمرة "بايندر" و سفينة "بندر عباس" للدعم القتالي في مياه البحر الأحمر، وكذلك قادة فرقاطة "مكران" والمدمرة "دنا" في مياه المحيط الهادئ، حيث تم إطلاعه على آخر وضعية مهام هذه الأساطيل.

وضمن تمنياته التوفيق لقادة وضباط القوات البحرية المتمركزة في هذه الأساطيل، ثمن الرئيس الإيراني دور هؤلاء في ضمان أمن جمهورية إيران الإسلامية.

وكان لقاء بعض عوائل الشهداء ومنتسبي المنطقة البحرية الثانية للجيش، إحدى برامج الرئيس رئيسي الأخرى في ميناء جاسك الاستراتيجي.

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