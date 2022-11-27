الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

مفتي عُمان يشيد بنبذ العرب لـ'الصهاينة المحتلين' في مونديال قطر

مفتي عُمان يشيد بنبذ العرب لـ'الصهاينة المحتلين' في مونديال قطر
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعرب مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عن تقديره لمن رفضوا التعامل مع "الصهاينة المحتلين" عندما التقوهم في دولة قطر؛ خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

العالم ـ عمان

وقال الخليلي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": إن التقدير "يشمل القطريين وسائر الأشقاء العرب والمسلمين الذين لم يرضوا لأنفسهم المداهنة المحرمة شرعاً، وصرحوا لهم بأنهم محتلون ليس لهم من الحق شيء".

وأضاف مفتي عُمان أن هذه المواقف "تدل على أن الأمة ما تزال بخير".

ويأتي حديث الخليلي بعدما لقي الصحفيون الإسرائيليون جفاء كبيراً من العرب خلال محاولاتهم إجراء لقاءات على هامش مونديال قطر.

ورفض كثيرون من العرب التعامل مع الإسرائيليين وذكّروهم بأنهم محتلون وأنه لا يوجد شيء اسمه "إسرائيل"، وإنما هناك فلسطين المحتلة.

ورفع العرب أعلام فلسطين في وجه الصحافة الإسرائيلية وأمام كاميراتها بكل مكان، في حين أكد صحفيون إسرائيليون رفض المطاعم وسائقي الأجرة نقلهم أو التعامل معهم.

ويوم الخميس، أثنى الخليلي على رفض قطر الاعتراف بالمثلية الجنسية وسعيها للتعريف بالإسلام من خلال المونديال الذي يقام لأول مرة في بلد عربي مسلم.

وشهد مونديال قطر انحيازاً شعبياً ورسمياً للقضية الفلسطينية، حيث رُفعت أعلام فلسطين في عديد من المباريات وفي الشوارع، كما وضع القائمون على البطولة شارات تحمل علم فلسطين.

روابط ذات صلة

مفتي عمان يدعو لمساعدة باكستان والسودان لمواجهة الفيضانات

مونديال قطر .. الشعوب العربية تلقن الاحتلال درسا لن ينساه +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المفتي قبلان: لبنان الذي هزم تل أبيب أكبر بلد سيادي بالمنطقة

'جبهة الخلاص' التونسية تؤكد مواصلة النضال من أجل 'عودة الديمقراطية'

تراجع أميركي منقوص بعد شكوى الاتحاد الإيراني لكرة القدم لدى الفيفا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-11-2022

السوداني يؤكد للناتو على التعاون وفق الحاجة الوطنية

"بولتون" يدعو إلى ترشيح وجه جديد من الجمهوريين للرئاسة غير ترامب