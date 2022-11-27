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آخر حلقات الضغط الامريكية الاسرائيلية الفاشلة على ايران

الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

برنامج "قلم رصاص" في حلقة جديدة فيها مختارات من تحليلات ومقالات وردت في مراكز دراسات وصحف أمريكية وبريطانية واسرائيلية والمانية، تناولت التطور النووي الايراني، ومآل المفاوضات النووية مع ايران.

والبداية مع انشال فوهرا وهي باحثة امريكية كتبت مقالاً في مجلة الفورين البوليسي تحت عنوان "لن يكون عالم ما بعد الاتفاق النووي الايراني جميلاً"، حيث يصف الخبراء حال خطة العمل الشاملة المتشكرة بانها في غيبوبة في احسن الاحوال، وربما ماتت بالفعل. واذا كانت خطة العمل الشاملة المشتركة قد ماتت بالفعل، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ قد تنغمس المنطقة في سباق تسلح، مع تكثيف ألعاب التجسس الخطرة بين ايران و"اسرائيل". قد تكون هناك حتى مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.

حول هذا الموضوع يستضيف البرنامج، من العاصمة اللبنانية بيروت، الكاتب السياسي والاكاديمي طلال عتريسي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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