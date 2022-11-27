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السوداني يؤكد للناتو على التعاون وفق الحاجة الوطنية

السوداني يؤكد للناتو على التعاون وفق الحاجة الوطنية
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لقائد بعثة الناتو في العراق الفريق جيوفاني أيانوتشي، اليوم الأحد، على أهمية التعاون والتنسيق العالي وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية.

العالم - العراق

وقال مكتب السوداني، في بيان، إن الأخير "استقبل رئيس قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، الفريق جيوفاني أيانوتشي، والوفد المرافق له"

وشهد اللقاء "استعراض مهام البعثة، في إطار التعاون الأمني والعسكري مع العراق، الذي ينطوي على تقديم المشورة والتدريب، وتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، ورفع مستوى أدائها، وتمكينها لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب".

وأكد السوداني "أهمية التعاون والتنسيق العالي مع البعثة، وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية، وفي إطار متطلبات الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يحفظ سيادة العراق ويعزز أمنه واستقراره".

من جانبه، أكد أيانوتشي أن "بعثة حلف الناتو في العراق تواصل تعاونها وتنسيقها مع مختلف الأجهزة الأمنية، ضمن نطاق مهامّها وواجباتها، في تطوير القطّاع الأمني بالعراق".

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السوداني يؤكد للناتو على التعاون وفق الحاجة الوطنية

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