تراجع أميركي منقوص بعد شكوى الاتحاد الإيراني لكرة القدم لدى الفيفا

العالم - إيران

ونقلاً عن الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الإيراني، أن صفحة الاتحاد الأميركي لكرة القدم على تويتر قامت في تصرف غير مهني بإزالة شعار "الله" من العلم الإيراني، على صورة البروفايل وإحدى التويتات.

وعقب هذا التصرف، أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الفيفا يطالب فيها الاتحاد العالمي لكرة القدم باتخاذ إجراءات جادة ضد الاتحاد الأميركي لكرة القدم.

وفيما بقي الإشكال موجوداً في التويت الذي نشرته الصفحة يوم أمس لجدول المجموعة الثانية، لكن صفحة الاتحاد غيرت صورة البروفايل بالعلم الرسمي للجمهورية الإسلامية في إيران، كما بقي الإشكال في بوست الاتحاد الأميركي على الإنستاغرام.