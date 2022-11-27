الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تراجع أميركي منقوص بعد شكوى الاتحاد الإيراني لكرة القدم لدى الفيفا

تراجع أميركي منقوص بعد شكوى الاتحاد الإيراني لكرة القدم لدى الفيفا
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

بعث الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلى الفيفا وأدان فيه تصرف الاتحاد الأميركي لكرة القدم في تغيير علم إيران، ما اضطر الاتحاد الأميركي لتصحيح منقوص لتصرفه.

العالم - إيران

ونقلاً عن الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الإيراني، أن صفحة الاتحاد الأميركي لكرة القدم على تويتر قامت في تصرف غير مهني بإزالة شعار "الله" من العلم الإيراني، على صورة البروفايل وإحدى التويتات.

وعقب هذا التصرف، أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الفيفا يطالب فيها الاتحاد العالمي لكرة القدم باتخاذ إجراءات جادة ضد الاتحاد الأميركي لكرة القدم.

وفيما بقي الإشكال موجوداً في التويت الذي نشرته الصفحة يوم أمس لجدول المجموعة الثانية، لكن صفحة الاتحاد غيرت صورة البروفايل بالعلم الرسمي للجمهورية الإسلامية في إيران، كما بقي الإشكال في بوست الاتحاد الأميركي على الإنستاغرام.

روابط ذات صلة

وزير الرياضة يقدم سجادة إيرانية لرئيس الفيفا

قاليباف: فوز المنتخب الوطني أثبت بأن وحدة شعبنا أبدية

الرئيس الايراني يثمن فوز المنتخب الوطني على ويلز

مدرب المنتخب الإيراني: الفوز على 'ويلز' بداية المشوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تثمن التضامن الواسع مع فلسطين في مونديال قطر 2022

المفتي قبلان: لبنان الذي هزم تل أبيب أكبر بلد سيادي بالمنطقة

'جبهة الخلاص' التونسية تؤكد مواصلة النضال من أجل 'عودة الديمقراطية'

تراجع أميركي منقوص بعد شكوى الاتحاد الإيراني لكرة القدم لدى الفيفا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-11-2022

السوداني يؤكد للناتو على التعاون وفق الحاجة الوطنية