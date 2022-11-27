بانوراما: اهداف مناورات الاحتلال وأمن الكيان على المحك بعد اختراقات الكترونية واسعة

خاص بالعالم

وتأتي تلك المناورات عقب توقعات بتشكيل حكومة هي الاكثر تطرفا في تاريخ الكيان المؤقت.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... باتت الهجمات السيبرانية التي تخترق الداخل الصهيوني بين الفينية والاخرى أزمة حقيقية يعاني منها الاحتلال بشكل كبير.

يأتي ذلك بالتزامن مع اتهامات عبرية لايران باختراقٍ سيبراني لشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية، واختراق بيانات حوالي خمسة آلاف إسرائيلي، بينما لا تزال أصداء عملية القدس المزدوجة تهيمن على الجو السياسي والاعلامي في كيان الاحتلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.