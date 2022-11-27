الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بانوراما: اهداف مناورات الاحتلال وأمن الكيان على المحك بعد اختراقات الكترونية واسعة

بانوراما: اهداف مناورات الاحتلال وأمن الكيان على المحك بعد اختراقات الكترونية واسعة
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عن بدء مناورات عسكرية شاملة في الضفة الغربية المحتلة، وعلى الحدود الفلسطينية اللبنانية شمالا تنتهي الخميس المقبل.

خاص بالعالم

وتأتي تلك المناورات عقب توقعات بتشكيل حكومة هي الاكثر تطرفا في تاريخ الكيان المؤقت.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... باتت الهجمات السيبرانية التي تخترق الداخل الصهيوني بين الفينية والاخرى أزمة حقيقية يعاني منها الاحتلال بشكل كبير.

يأتي ذلك بالتزامن مع اتهامات عبرية لايران باختراقٍ سيبراني لشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية، واختراق بيانات حوالي خمسة آلاف إسرائيلي، بينما لا تزال أصداء عملية القدس المزدوجة تهيمن على الجو السياسي والاعلامي في كيان الاحتلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

شاهد. بعد الهجمات السيبرانية الاحتلال أمام أزمة حقيقية

'نتنياهو' يبسط سجادة حمراء لــ'بن غفير'!.. غانتس يحذر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب يقترب من ثمن النهائي بمونديال قطر بعد التغلب على بلجيكا + فيديو

أنباء عن استدعاء مدرس في الحرمين الشريفين ومنعه من إعطاء الدروس

بالوثيقة.. شقيق أبو مهدي المهندس يرفع دعوى قضائية على شخصيات عراقية وأمريكية

آخر حلقات الضغط الامريكية الاسرائيلية الفاشلة على ايران

منتخب العسكر الإيراني للتايكواندو يتوّج ببطولة سيزم الدولية

أردوغان: تحييد 480 إرهابيا في عملياتنا العسكرية الجارية في العراق وسوريا