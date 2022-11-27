الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الفاتيكان يعلن استعداده لاستضافة مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

الفاتيكان يعلن استعداده لاستضافة مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس قسم الشؤون الخارجية بالكنيسة الكاثوليكية بول ريتشارد غالاغر، أن الفاتيكان عرض استضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

العالم - اوروبا

وأشار غالاغر، إلى أن الكرسي الرسولي والبابا شخصيا كانا دائما منفتحين على المفاوضات منذ بداية الأزمة، ولكن "لم يتم تلقي أي ردود ملموسة حتى الآن".

وأوضح أن الاقتراح لا يزال ساريا، ونقلت صحيفة Mediaset، عن رئيس الأساقفة قوله: "إذا كان من المناسب والضروري تقديم هذا المكان وتوفيره، فقد كان رد فعل الأب الأقدس إيجابيا للغاية إذا كان الطلب جاء من كلا الجانبين بنوايا حسنة وبروح البحث عن السلام والحوار".

وفي وقت سابق، أعربت صحيفة "لا ستامبا"، عن رأي مفاده أن الفاتيكان يريد أن يصبح وسيطا في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ولهذه الغاية، يعمل الكرسي الرسولي على التقريب بين طرفي الأزمة.

روابط ذات صلة

بلد حرمان حرية العبادة واستضافة بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يحث العالم على التعلم من التاريخ مع بروز خطر حرب نووية

بابا الفاتيكان: الغرب يسير في طريق الخطأ خاصة في تعامله مع الصين وروسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب يقترب من ثمن النهائي بمونديال قطر بعد التغلب على بلجيكا + فيديو

أنباء عن استدعاء مدرس في الحرمين الشريفين ومنعه من إعطاء الدروس

بالوثيقة.. شقيق أبو مهدي المهندس يرفع دعوى قضائية على شخصيات عراقية وأمريكية

آخر حلقات الضغط الامريكية الاسرائيلية الفاشلة على ايران

منتخب العسكر الإيراني للتايكواندو يتوّج ببطولة سيزم الدولية

أردوغان: تحييد 480 إرهابيا في عملياتنا العسكرية الجارية في العراق وسوريا