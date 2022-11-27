العداء الغربي لايران وصل لكرة القدم واصبح مخزيا!

العالم - نبض السوشيال

فقد عرض حساب المنتخب الأمريكي على "تويتر"، اليوم الأحد، قائمة توضح مباريات الفريق في دور المجموعات بكأس العالم 2022، حيث ظهر العلم الإيراني بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط وبدون شعار وسط العلم.

وتسنت رؤية الشيء نفسه في منشور على حسابي المنتخب على "فيسبوك" و"إنستغرام"، حيث ظهر حساب نقاط منتخبات المجموعة في مونديال قطر.

وجاء الرد الايراني سريعا حين تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم بشكوى للاتحاد الدولي بحق الاتحاد الأميركي، وذلك اعتراضا على قيام الاتحاد الأميركي بحذف رسم كلمة "الله" من العلم الإيراني في منشور رسمي له، مطالبا الاتحاد الدولي بتوجيه تنبيه للاتحاد الأميركي والقيام بإجراءات جدية بحقه.

من جهة اخرى وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران بكرة القدم، رسالة نارية ليورغن كلينسمان عقب تصريحات الأخير الهجومية والتي اتسمت بـ"العنصرية".

كيروش عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي، أحرج كلينسمان ردا على اتهامات الألماني.

وكانت إيران تغلبت على ويلز بهدفين دون مقابل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

كلينسمان في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قال عن فوز إيران على ويلز: "هذه ثقافتهم والطريقة التي يلعبون بها كرة القدم، ولهذا السبب كيروش هو المدرب المناسب لهم، بعدما فشل في أمريكا الجنوبية ولم يتأهل معهم لكأس العالم وكذلك مع مصر".

مضيفا: "عاد مرة أخرى إلى إيران وقد سبق وعمل معهم في الماضي، والأمر ليس صدفة بل يحدث عن قصد، هذه الثقافة في بلادهم، يذهبون كثيرا للحديث مع الحكم ودكة البدلاء كذلك تحاول التحدث مع الحكام المساعدين".

وتابع: "هم يحاولون باستمرار استفزاز من أمامهم حتى يفقد تركيزه والأمر يحدث في العديد من الثقافات الأخرى مثل غواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا وشاهدته بنفسي خلال عملي مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية".

لكن كيروش رد على كلينسمان قائلا: "عزيزي يورغن، لقد أخذت زمام المبادرة لتقول لي كارلوس، لذلك أعتقد أنه من المناسب أن أقول لك يورغن، أليس كذلك؟".

وأردف: "حتى لو لم تعرفني شخصيا، فأنت تشكك في شخصيتي بحكم متحيز، بغض النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات حول ثقافة إيران ومنتخب إيران الوطني واللاعبين هي وصمة عار على كرة القدم".

وأكمل البرتغالي: "لا أحد يستطيع أن يضر بنزاهتنا إذا لم تكن بمستوانا بالطبع، على الرغم من قول ذلك، نود دعوتك كضيفنا، للحضور إلى معسكر الفريق الوطني لدينا، والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد، وشعب إيران، والشعراء والفن، والجبر، وكل جيل الألفية".

وتابع كيروش: "الثقافة الفارسية... واستمع أيضا من لاعبينا إلى مدى حبهم لكرة القدم واحترامهم لها، كمواطن أمريكي-ألماني، نحن نتفهم عدم وجود دعم منك، لا مشكلة".

وأشار: "وعلى الرغم من ملاحظاتك الفاضحة على (بي بي سي) التي تحاول تقويض جهودنا وتضحياتنا ومهاراتنا، فإننا نعدك بأننا لن نصدر أي أحكام بشأن ثقافتك وجذورك وخلفيتك وأنك ستكون دائما موضع ترحيب في عائلتنا".

وختم كيروش رسالته: "في الوقت نفسه، نريد فقط أن نتابع باهتمام كامل قرار فيفا بشأن منصبك كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022، لأنه من الواضح أننا نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة معسكرنا، تحياتي.. كارلوس".

وفي وقت سابق تصادم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني مع أحد الصحفيين المتواجدين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ويلز، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ووجهت مراسلة قناة "بي بي سي" البريطانية السؤال للمهاجم مهدي طارمي عن ما اسمتها "الاحتجاجات" في بلاده، حيث رفض طارمي الإجابة عنه.

إلا أن مدرب إيران دافع عن لاعبه بعد المؤتمر الصحفي، وذهب كيروش لمواجهة الصحفية قائلا لها: "أسألك شيئا واحدا الآن: لماذا لا تسألين المدربين الآخرين عن ثقافات أخرى؟ هذا فقط سيكون عادلا".

وأوضح :"لماذا لا تسألي (غاريث) ساوثغيت (مدرب إنجلترا): ما رأيك بموقف إنجلترا والولايات المتحدة حين غادروا أفغانستان وتخلوا عن النساء"؟

وسبق لكيروش الصدام مع أحد الصحفيين قبل المباراة الأولى أمام إنجلترا بسبب أحد الأسئلة المشابهة.

حيث قال له: "كم ستدفع لي لأجيب هذا السؤال؟ تحدث مع رئيسك وعد لي بالإجابة. فكر بما حدث في بلادك مع المهاجرين".

حساب بإسم "Sapiens" قال في تغريدة على موقع تويتر ان كيروش اعطى هذه الصحفية الاجابة التي تستحقها، لا يمكن ان يتم توجيه اسئلة سياسية للاعبين رياضيين، كما ان الاحداث في ايران ليست بريئة، فهناك اياد بريطانية تتدخل لاشعالها.

اما حساب بإسم "GHANGOING" فقال إن هذه بطولة كأس العالم لكرة قدم وليست لقاء سياسيا، ولا يجب على المراسلة ان تطرح اسئلة سياسية، يجب ان يتم طردها، اناس مثلها يخلطون السياسة بالرياضة.

اصبح العداء الغربي لايران وشعبها بشكل مخزي عندما يصل الى الرياضة والاستفزازات ومحاولة ازعاج الايرانيين ومحاربتهم بشتى الطرق والوسائل، ولكن يبدو انهم فشلوا في هذه الطريق ايضا.