النازحون من شر داعش؛ المطر للغير نعمة ولنا نقمة

العالم - مراسلون

حل فصل الشتاء والكثيرين الذين يعتبرونه نعمة ولكن هؤلاء القاطنين في هذا العراء الذي جعلوه ايواءً لهم يعتبرونه نقمة عليهم في فصول السنة منذ سنوات عدة حين تعرضوا لهجمات داعش الإرهابية مما اجبرتهم الظروف إلى النزوح لهذه الأرض الجرداء.

برد قارس ينفذ إليهم من كافة الجهات؛ مسكن لا يقيهم من شدة البرد و تخوف كبير من استعمال وسائل التدفئة لعدم كفائة المنزل خشية ان تودي بحياتهم بسبب سهولة اشتعالها كما حدث لعدة نازحين في الأعوام المنصرمة.

وقال مدير مخيم بحرکة بارزان عبدالله:"نحن نعلم ان فصل الشتاء أتی والبرد قارس کما تعلمون ونحن في مخيم نحرکة بحاجة الی النفط الابيض لإمداد المنازل بوسائل التدفئة والبيوت المتهالکة التي يصعب العيش فيها والاوضاع المعيشية ايضاً صعبة من توفير الغذاء وکافة الاحتياجات يصعب توفيرها لأن المتطلبات کثيرة".

الجميع هنا يطالبون بنهاية حقبتهم هذه والجهات الحكومية تدعوهم للعودة لكنهم يتخوفون من ان لاتکون هناک معالجة البنية التحتية لمناطقهم.

تسع سنوات وهؤلاء النازحين يفترشون العراء بجميع افصل السنة والشتاء القارس يقضونه تحت اسقف خاوية لاتحميهم من برد ومن زخات المطر.