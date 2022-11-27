مسؤول: إعتقال 61 مشتبها على صلة بهجوم إيذة الإرهابي

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واوضح "علي دهقاني" في تصريح له اليوم الأحد، أن 54 مشتبها من مجموع 61، صدرت لهم مذكرات اعتقال مؤقت حتى الكشف عن إدانتهم من عدمها في الضلوع بهذه الجريمة الإرهابية.

وأضاف أن الإجراءات قائمة من قبل قاضي التحقيق والشرطة وقوى الأمن الداخلي للكشف وملاحقة جميع المنفذين والعناصر المتورطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في وقوع هذا الهجوم.

وشدد المسؤول القضائي بمحافظة خوزستان، على أن جميع المتورطين في هجوم إيذة الإرهابي سيلقون عقابا عادلا ورادعا؛ وأن جهاز القضاء الإيراني عازم على التصدي بحزم لكل من يهدد أمن الشعب واستقرار البلاد.