شاهد.. تركيا تستهدف قری ومناطق جديدة في سوريا

العالم - مراسلون

مع اتساع رقعة القصف التركي على الشمال السوري يزداد تمسك اهالي هذا الريف بأرضهم معتبرين القصف نوعاً من الترهيب لتهجيرهم وتوطين اللاجئين المتواجدين في المخيمات التركية مكانهم في محاولة للتغير الديموغرافي في المنطقة.

وقال الخبير في الشؤون التركية، وسيم حسون لقناة العالم:"القصف التركي الذي يطال الشمال السوري بحجة ضرب قوات قسد ما هو الا ذريعة لتحسين الرأي العام في تركيا لأن اردوغان سوف يخوض الانتخابات القادمة ويحاول تحسين شعبيته التي أصبحت متدنية ويغطي التكاليف الباهظة التي دفعتها تركيا لتمويل الجماعات المسلحة في سوريا".

ثلاثة وستون قرية وبلدة ومنطقة في الشمال السوري استهدفوا في الساعات الماضية من الطيران والمدفعية التركية حسب تقارير ناشطين، لتدخل مناطق جديدة خارطة الاستهداف وهي ابين وعقيبة والقنيطرة وتل حجار وزيوان والشعالة وتل اينب ومياسة وتل المضيق في ريف حلب الشمالي.

وقال مواطن سوري من قرية الشيخ عيسی في الريف الشمالي لقناة العالم:"منذ 10 أيام والمناطق الشمالية بالكامل تتعرض للقصف ويصاب في هذه العمليات أطفالنا وتستهدف المدارس والبيوت الأمنة".

وقال مواطن اخر:"نحن سكان الريف الشمالي نعاني من قصف مباشر من الاحتلال التركي بشكل يومي ومستمر وفي هذه الايام مستمر القصف ضد المواطنين والاطفال، فماذا يهدف الاحتلال التركي من هذا القصف؟".

يرى مراقبون ان الاجتياح البري بات وشيكاً خاصة بعد وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري في عين العرب لصد أي عدوان محتمل من الجيش التركي ليستبعد محللون اخرون الهجوم البري التركي والاكتفاء بالقصف البعيد كنوع من الدعاية الانتخابية لأردوغان في الايام المقبلة.

يوماً بعد يوم، تزداد شراسة الاعداءات التركية علی الشمال السوري لتشمل مناطق وقری جديدة في ريف حلب الشمالي وعين العرب ومنبج وتلحق أضراراً مادية كبيرة في هذه القری.