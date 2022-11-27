فيديو جديد لاعتداء أدى إلى استشهاد عناصر التعبئة بقوات الأمن في مدينة مشهد

العالم - إيران

ويوم الخميس ١٧ نوفمبر الجاري أعلن حاكم مدينة مشهد المقدسة (مركز خراسان الرضوية –شرق) أن اثنين من أفراد قوات التعبئة استشهدا طعنا بالسكين على أيدي مثيري الشغب في هذه المدينة.

وأوضح "محسن داوري" في تصريح إعلامي: لقد حاولت مجموعة من العناصر الشريرة والمشاغبين باستخدام العنف وتهديد التجار، وقف العمل وتعطيل المحال التجارية الواقعة في تقاطع "عامل" بمدينة مشهد المقدسة.

واضاف "داوري" أنه فور وصول القوات الأمنية إلى مكان الحادث، تفرقت العناصر الشريرة، فيما اعتدى عدد منهم بالسلاح الأبيض على 5 أشخاص من قوات التعبئة الذين كانوا متواجدين هناك؛ ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم وإصابة 3 آخرين.