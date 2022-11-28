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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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السوداني: لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات
السوداني: الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار من سرقه القرن
السوداني: سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات
اللواء حسين سلامي: العدو كان يعتقد بان النظام الاسلامي سيسقط لكنه لايعلم بان ارض الثورة الاسلامية قوية
االواء سلامي: اميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني والنظام السعودي بدأوا يتدخلون في شؤون بلادنا ونحن عازمون على المواجهة
اللواء سلامي: الثورة الاسلامية شهدت فشل القوى الكبرى
كلمة القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في ملتقى شموخ المقاومة امام اكثر من 15 الف من قوات التعبئة
اللواء سلامي: العدو كان يعتقد بان النظام الاسلامي سيسقط لكنه لا يعلم بأن ارض الثورة الاسلامية قوية
اللواء سلامي: البلاد تواجه اليوم حربا كبيرة وكل ما تحاك من خطط من قبل الشر والنفاق هي لاستهداف الثورة الاسلامية
كلمة القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في ملتقى شموخ المقاومة
شاهد.. أفضل الهدافين في تاريخ بطولات كأس العالم
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//media.alalam.ir/uploads/org/2022/11/28/166960958972956800.mp4
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الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش
نعيش أجواء ممتعة لمونديال قطر 2022 والذي يحمل المفاجئات بحسب المعطيات.
العالم - فار
ومن هذا المنطلق نعرض لكم مقطع فيديو يضم أبرز هدافي تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم.
تصنيف :
أوروبا
افريقيا
الأميرکيتان
أسيا و الباسفيك
برامج
فيديو
العالم
فار
كلمات دليلية :
كأس العالم
هدف
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