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شاهد.. أفضل الهدافين في تاريخ بطولات كأس العالم

الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

نعيش أجواء ممتعة لمونديال قطر 2022 والذي يحمل المفاجئات بحسب المعطيات.

العالم - فار

ومن هذا المنطلق نعرض لكم مقطع فيديو يضم أبرز هدافي تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم.

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شاهد.. أفضل الهدافين في تاريخ بطولات كأس العالم