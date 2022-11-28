بالفيديو..اندلاع أعمال عنف في بروكسل إثر فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي!

العالم-اوروبا

وأوردت الشرطة في بيان أنه حتى ما قبل نهاية المباراة “سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة” في وسط المدينة “الأمر الذي أخلّ بالأمن العام”.

وأضافت أنه جرى استخدام مفرقعات وإلقاء مقذوفات، فيما تسلح البعض بعصي وأضرم آخرون حريقا في الطريق العام وخرّبوا إشارة مرور.

وأوضحت الشرطة أن “صحافيا أصيب في وجهه بمفرقعات”، وتدخل عناصرها باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وتعامل نحو مئة من عناصر الأمن مع الحوادث، وقد أصيب بعضهم بمقذوفات أثناء التدخل.

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وأكدت الشرطة عودة الهدوء اعتبارا من الساعة السابعة مساء، وأعلنت أنها أوقفت 11 شخصا في العاصمة أحدهم وضع في الحبس الاحتياطي.

كما وقعت حوادث في أنتويرب (شمال) حيث أوقف عشرات الأشخاص.

الشرطة الهولندية تفرق بالهراوات مشجعين للمنتخب المغربي في ثلاث مدن

وفي لاهاي فرقت شرطة مكافحة الشغب الهولندية بالهراوات في 3 مدن مشجعين للمنتخب المغربي بعد فوزه الأحد على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم في قطر.

وتجمع في روتردام نحو 500 شخص قرب وسط المدينة، وكذلك في لاهاي وأمستردام وأوتريخت، حسب ما ذكرت الشرطة.

وقالت شرطة روتردام “ألقى مشجعون الألعاب النارية والزجاج على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بالهراوات”.

وأظهرت أشرطة فيديو عناصر شرطة مجهزين بهراوات ودروع في وسط المدينة.

كما فرقت شرطة مكافحة الشغب مشجعين في أمستردام ولاهاي.

واحتفل أفراد من الجالية المغربية الكبيرة في هولندا بإشعال الألعاب النارية وإطلاق أبواق السيارات ملوحين بالأعلام المغربية بعيد انتهاء المباراة.