 تحذير للصهاينة بعدم التكلم باللغة العبرية وإخفاء جنسيتهم قدر الإمكان في قطر!

العالم-الاحتلال

وأوصت الهيئة اليهود المتواجدين في قطر بعدم التكلم باللغة العبرية أمام العامة وإخفاء جنسيتهم قدر الإمكان.

وقالت القناة "12" العبرية إن "الهيئة أوصت "الإسرائيليين" بعدم السفر إلى قطر، كما أوصت حوالي 15 ألف "إسرائيلي" متواجدون على أرض قطر في هذه الأيام لحضور المونديال باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر".



وأوصت الهيئة اليهود المتواجدين في قطر بعدم التكلم باللغة العبرية أمام العامة وإخفاء جنسيتهم قدر الإمكان.



في حين يأتي التحذير المذكور في أعقاب سلسلة من الهجمات التي تعرض لها الصهاينة في قطر ومن بينهم صحافيين على يد مناصرين للقضية الفلسطينية حيث قدم الاحتلال احتجاجاً رسمياً لمنظمة الفيفا بهذا الخصوص.



وكانت وسائل إعلام عبرية عبرت عن سخطها من مستوى العداء الذي يتعرض له مراسلوها في مونديال قطر، وهو ما دفعها للتشكيك في جدوى اتفاقيات التطبيع إذا لم تشمل الشعوب وليس فقط الأنظمة.