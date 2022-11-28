استخدام "أكاذيب الاغتصاب" كسلاح حرب إعلامية ضد إيران

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وفقًا لـ "برس تي في" :

-هناك قانون دعائي ينسب في كثير من الأحيان الى جوزيف جوبلز ، رئيس الدعاية للرايخ الثالث - أدولف هتلر - في الحرب العالمية الثانية وهو : "كرر الكذبة حتى تصبح الحقيقة".

ويسمي علماء النفس هذه الظاهرة بـ "تأثير الحقيقة الوهمي" ويؤكدون أن التكرار يمكن أن يؤثر على المعتقدات حول الحقيقة. هذا التأثير جوهريا يساوي التكرار بالحقيقة.

هذه العملية تعمل من خلال التلقين. إذا تكررت الكذبة بما فيه الكفاية، فسيصدقها الناس، ويصبح هذا التكرار، بشكل تكافلي تقريبا، دعما لـ "الدليل" المفترض.

تواجه إيران اليوم ما يسمى بتقنية "جيش غالوب" (إصرار كثير على تكرار أكاذيب لا أساس لها) ، وهي تقنية بلاغية تتضمن المناورة وضرب الخصم ببيانات كاذبة وأكاذيب صريحة.

تحاول وسائل الإعلام الغربية اليوم التأثير على إيران من خلال الكثير من الاستدلالات المشكوك فيها إلى جانب التشكيك في صحة أو جوهر القصة من أجل خلق رأي عام سلبي حول ايران.

الحرب الدعائية ضد إيران تنظم من قبل وسائل إعلام مثل "BBC Persian" بتمويل بريطاني، و "إيران إنترناشيونال" بتمويل سعودي ، وبالطبع صوت أمريكا، فوكس نيوز ، سي إن إن ، إلخ. حتى أن بعض وسائل الإعلام ذهبت إلى حد التهديدات العسكرية وإثارة الحروب.

ليس هناك شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي تساعد وسائل الإعلام الرئيسية على نشر محتواها بسرعة. على سبيل المثال ، خلال هذه الحرب الإعلامية ضد إيران، ادعت العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن 15000 شخص "سيتم إعدامهم جماعيا" بسبب "تداول نوع من الرسائل" ، وهو ما لاحظه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أيضا وقام بنقله .

ترودو الذي خدع بالأخبار المزيفة ، حذف التغريدة لاحقا وتظاهر بأنه لم يحدث شيء. ومع ذلك ، تصدّر "سقوطه في فخ التضليل" عناوين الصحف في وسائل الإعلام.

آخر كذبة عن إيران كانت ادعاء "الاعتداء الجنسي" من قبل الشرطة على المتظاهرين المعتقلين. وفي هذا الاطار فقد بثت شبكة "CNN" تقريراً زعمت فيه أن قوات الأمن الإيرانية تستخدم الاعتداء الجنسي لقمع الاحتجاجات.

كما قال المفكر والكاتب الأمريكي البارز نعوم تشومسكي في مقابلة حديثة مع موقع "Truthout" الإلكتروني ، ليس هناك شك في أن امريكا ستدعم الجهود المبذولة لإضعاف إيران.

وفي هذا الخصوص قال: "إيران كانت العدو الرئيسي (لامريكا) منذ عام 1979 ، عندما تمت الإطاحة بالدكتاتور المدعوم من امريكا، والذي أعادته امريكا إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 1953، بانتفاضة شعبية ".

وسبق أن أثيرت اتهامات "بالاغتصاب" في إيران رغم اختلاف حدتها ووتيرتها. ومع ذلك ، لم يتم دعم هذه الادعاءات الفاحشة بأدلة تذكر.

منذ أوائل عام 1988 ، يمكن مشاهدة العديد من المقالات على الإنترنت تتهم إيران بارتكاب الاغتصاب منذ الثورة الإسلامية.

في احد المقالات آنذاك، لجأت صحيفة نيويورك تايمز إلى مزاعم لا أساس لها تزعم أن النساء عوملن كعبيد وتم الاعتداء الجنسي عليهن في السجون.

في عام 2009 (1388) ، أثناء الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات في إيران، والتي خططت لها امريكا وحلفاؤها لاضعاف الحكومة الإيرانية ، تم طرح سلسلة من الأكاذيب الممنهجة التي تهدف إلى استخدام الاغتصاب في إيران في الصحافة الغربية ، بما في ذلك الجارديان، سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز .

في عام 2011 ، زعمت صحيفة الغارديان ، في إشارة إلى سلسلة من الرسائل الدرامية المزعومة ، أنه تم تشجيع حراس السجون الإيرانية على اغتصاب السجناء الشباب.

في السنوات التالية ، استمرت المزاعم التي لا أساس لها والتي تهدف إلى التأثير على الرأي العام تجاه النظام الحاكم في إيران.

في الآونة الأخيرة ، في سبتمبر 2022 ، زعم تقرير لـ"بي بي سي" أن قادة "متوحشين" هددوا المتظاهرات بالاغتصاب. وكما حدث في عام 2009 ، تبع ذلك موجة من التقارير ، وكان تقرير شبكة "سي إن إن" هو الأحدث في هذا المجال.

أستاذ جامعي ومحلل سياسي علق على مزاعم الاعتداء الجنسي لشبكة "CNN" في تغريدة مثيرة بالقول : "كذبة صريحة وعلامة على اليأس الغربي. أعرف "سي إن إن" جيدا. في 3 مناسبات منفصلة ، أخبرني صحفيون بارزون في "CNN" شيئا على انفراد وشيء مختلف تماما على التلفزيون. ورداً على انتقاداتي، هزّ كتفيه وقال: "أنا أعمل لسي إن إن".

في الحروب ، غالبا ما تكون "الحقيقة" هي الضحية الأولى. لطالما استخدمت وكالة المخابرات المركزية الامريكية مزاعم الاغتصاب كسلاح حرب ضد "الأعداء". على سبيل المثال ، اتُهمت روسيا مؤخرا باستخدام "الاغتصاب" كسلاح في العمليات العسكرية الروسية.

تتطابق هذه الادعاءات بشكل جيد مع صورة الجنود الروس كوحوش وبرابرة ، تم تنسيقها من قبل متخصصين طبيين غربيين - مثل عملاء جوبلز في نهاية الحرب العالمية الثانية. وعلق سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على هذه الاتهامات التي تطلق ضد ايران بالقول : من المضحك أن وسائل الإعلام الغربية شنت حملة شريرة مبنية على سلسلة من الأكاذيب ضد إيران، في حين أن صور الاغتصاب والانتهاك الجنسي والتعذيب من قبل الجنود الأمريكيين في سجن أبو غريب سيئ الصيت في العراق، لا تزال متاحة للجمهور.