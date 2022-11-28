الخارجية الايرانية تستدعي السفير الالماني في طهران

العالم - ايران

وقامت وزارة الخارجية باستدعاء سفير ألمانيا في طهران "هانس أيدو موتسيل"، على خلفية قيام ألمانيا بعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بخصوص الأحداث الأخيرة في إيران وتكرار التصريحات التدخلية للسلطات الألمانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي لا أساس لها من الصحة، وسلمته احتجاجا شديد اللهجة.

وأبلغت وزارة الخارجية السفير الألماني إن القرار الأخير الصادر عن الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان خطوة خاطئة تستند إلى نهج سياسي في موضوع حقوق الإنسان، وهو قرار مرفوض أساسا، مؤكدا ان طهران لم تتعاون مع الآليات المحددة على أساسه.

وصرحت أن تعاون ومواکبة ألمانيا ودول أوروبية أخرى مع الحظر الامريكي الاحادي الجانب المفروض على ايران والذي تسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الإيراني، تجعل هذه الدول فاقدة الصلاحية لرفع دعاوى حقوق الإنسان.

من جانبه قال السفير الألماني هانس أيدو موتسيل بأنه سيبلغ سلطات بلاده إحتاج إيران في أقرب وقت.